Bay Area Community Health與灣區捷運(BART)合作,在Union City站推出免費新冠病毒檢測服務。

Union City站位於10 Union Square,周一至周三早上9時至下午4時為民眾免費提供新冠病毒檢測服務。

需要檢測的人士可以當天排隊接受檢測,也可以提前預約,網址:https://ac.fulgentgenetics.com/appointment/screen/landing

主辦者稱前往檢測的人士必需戴上口罩。

