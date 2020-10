【KTSF】

為了吸引更多人回歸電影院看戲,連鎖電影院AMC推出新優惠,只需要99元,就可以租用一間私人電影院。

為了應對疫情,AMC現正讓顧客租用一間間的電影院,作為私人電影院之用,電影院內最多可容納20個親友。

如果看戲途中想吃爆谷,就要額外收費,而出租的電影院各有不同,收費亦會因而提高,費用最高可達349元。

因應疫情的關係,全美所有的電影院都面對有史以來最大的虧損,AMC與其他電影院都想盡辦法維持收入,出租電影院是其中一個比較創新的辦法。

用99元租電影院的優惠,適用於全美大部分的州分,但不包括紐約、阿拉斯加及夏威夷。

