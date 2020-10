【KTSF 張麗月報導】

美國零售銷售9月份上升1.9%,升幅比預期高出超過一倍,也是連續5個月上升,服裝店、百貨公司、車行和體育用品店的銷售也反彈,消費開支上升抵銷了市場對製造業復甦速度的擔憂,但美國工業總產量出現5個月以來首次下跌。

另外,就刺激經濟紓困方案的規模,府會之間仍然未達成共識,參議院共和黨領袖麥康尼與白宮出現嚴重分歧。

麥康尼表示,他下星期會在參議院提出一個5千億元的紓困方案,或者比眾議院民主黨人提出的2.2萬億元還少4分之1,但特朗普總統較早時表示,願意將白宮1.8萬億元的紓困方案金額進一步提高,至今府會之間的談判並沒有明顯進展。

