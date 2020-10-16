美國單日新型肺炎新增病例再突破6萬宗

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎新增病例自從8月初以來，首次再突破6萬宗，超過36,000人要因此入院治療，病例增長速度是自從夏季高峰期以來最快，有衛生專家認為，這可能就是他們一直擔心的第二波疫情。

新型肺炎摧毀Ricardo Aguirre的生意，殺死他8個家人，包括他父親，Aguirre說：「我感到很無能，我們做什麼也一起的。」

美國周四的新增個案突破6萬，是多個月以來最多。

Ali Khan醫生說：「這是不合理的，在疫情這麼後期的時候。」

NFL阿特蘭大獵鷹因為有人確診，所以周四暫停訓練。

阿拉巴馬大學足球隊教練Nick Saban也確診，他說：「我感覺良好，感覺很好，我對此感到很詫異。」

全國的每天病例數字，春季是不好，夏季更差，近期再次上升而且上升迅速，曾經是全國最多病例的紐約市也嚴陣以待。

紐約市長白思豪說：「簡單說這是關鍵一周，這是制止第二波的一周。」

這個星期有21個州每天平均病例達新高，單在過去一個星期，印第安納州新型肺炎住院人數上升25%，俄亥俄上升28%，特拉華州30%，明尼蘇達州32%，威斯康辛州的住院人數更是自疫症爆發以來最高。

Ashok Rai醫生說：「若綠灣今天有重大車禍，這麼多醫院，我們也不能夠處理。」

但總統的顧問舉報仍然鼓吹群體免疫，也即是任由它發展。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說：「我認為我們要正視他說，這是廢話。」

另一名專家Maria Van Kerkhove亦說：「會導致不必要的病例和死亡。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。