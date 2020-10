美國單日新型肺炎新增病例再突破6萬宗

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎新增病例自從8月初以來,首次再突破6萬宗,超過36,000人要因此入院治療,病例增長速度是自從夏季高峰期以來最快,有衛生專家認為,這可能就是他們一直擔心的第二波疫情。

新型肺炎摧毀Ricardo Aguirre的生意,殺死他8個家人,包括他父親,Aguirre說:「我感到很無能,我們做什麼也一起的。」

美國周四的新增個案突破6萬,是多個月以來最多。

Ali Khan醫生說:「這是不合理的,在疫情這麼後期的時候。」

NFL阿特蘭大獵鷹因為有人確診,所以周四暫停訓練。

阿拉巴馬大學足球隊教練Nick Saban也確診,他說:「我感覺良好,感覺很好,我對此感到很詫異。」

全國的每天病例數字,春季是不好,夏季更差,近期再次上升而且上升迅速,曾經是全國最多病例的紐約市也嚴陣以待。

紐約市長白思豪說:「簡單說這是關鍵一周,這是制止第二波的一周。」

這個星期有21個州每天平均病例達新高,單在過去一個星期,印第安納州新型肺炎住院人數上升25%,俄亥俄上升28%,特拉華州30%,明尼蘇達州32%,威斯康辛州的住院人數更是自疫症爆發以來最高。

Ashok Rai醫生說:「若綠灣今天有重大車禍,這麼多醫院,我們也不能夠處理。」

但總統的顧問舉報仍然鼓吹群體免疫,也即是任由它發展。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說:「我認為我們要正視他說,這是廢話。」

另一名專家Maria Van Kerkhove亦說:「會導致不必要的病例和死亡。」

