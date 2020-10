美國確診個案突破800萬宗 世衛指瑞德西韋效用不大

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎確診個案突破800萬宗,而且新增個案更一連兩天超過64,000宗,是自從7月底以來首次。

美國是目前全球唯一一個確診個案超過800萬的國家,而且是在個案達到700萬後不夠一個月內,在過去一個星期,全國有41個州都錄得新增個案上升。

USAToday的分析顯示,有14個州的新增個案達新高,有兩個州則是染疫死亡人數創新高。

由於全國的新增數字急升,傳染病專家Anthony Fauci醫生再次警告,不要在感恩節舉行大型聚會慶祝,說把一些外地來的人聚集在室內是一個風險。

他更透露,自己和家人已經取消今年的聚會。

另一方面,世衛組織在全球30多個國家進行大規模新型肺炎病毒藥物測試,經過6個月評估,得出結論性證據顯示,曾用於治療特朗普總統的抗瘧疾特效藥瑞德西韋,對醫治重症患者只有少許甚至毫無療效。

此外,曾獲特朗普推介的羥氯喹,以及洛匹那韋及干擾素,也對挽救患者生命或康復效用不大。

瑞德西韋在多個國家獲授權用於患者,但5天療程預計藥費就要2,340元,特朗普早前確診後,曾接受抗體混合治療,及服用瑞德西韋。

