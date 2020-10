特朗普里民大會稱疫情已有轉機 承認生意負債4億

【KTSF】

兩位總統候選人特朗普與拜登周四晚分別出席在邁阿密與費城舉行的里民大會,討論的形式是選民透過主持人向候選人提問,這個活動取代了第二次辯論,特朗普的里民大會由是NBC電視的Savannah Guthrie主持,在一個小時的討論中,針對疫情,特朗普說事情已有轉機,疫苗即將問世,而美國的經濟也保持強勁。

被問到他確診後是否患上肺炎,特朗普說,醫生告訴他,他的肺與別人有點不同,可能有點受感染。

特朗普也表示,他很接受口罩,也有叫人戴口罩。

在健保方面,他被問到有何計劃降低健保成本,他說,他想廢除奧巴馬健保法,以比較便宜而且較好的計劃替代,但沒有交代如何實行,只是強調他已弄走了強制買健保的條款,並重申,他與共和黨都是要保障國民能帶病投保。

在聯邦大法官提名問題上,有選民問,2016年,共和黨人以大選年為理由,抗拒奧巴馬的提名人選,現在卻堅持必須在大選前確認大法官的提名,這是不是虛偽?

特朗普則以當年民主黨人的話來回答,就是,總統任期是4年,而不是3年,隨後他也說,2018年,民主黨人也是堅決反對確認Brett Kavanaugh做大法官。

關於他的生意財務狀況,特朗普承認負債4億元,但沒有過分借貸,而且當中有些貸款對債權機構有利。

他也強調,4億元的債務,只佔他的資產很小部分,而他的房地產龐大,而且地段好,他也否認向俄羅斯借錢,至於他外洩的稅表,顯示他過去兩年每年只付750元聯邦稅,他說他相信那是一個稅表號碼。

對於右翼團體QAnon指,當年賓拉登遭美軍獵殺,是奧巴馬安排的一齣戲,還有極右勢力指民主黨人崇拜撒旦和有戀童癖,主持人問特朗普是否會乾脆否定Q-Anon這個團體。

特朗普回答說,他不認識QAnon,但他知道QAnon很反對戀童癖,主持人問他是否譴責白人主義,特朗普說他多年來都有譴責白人主義,但主持人總是一來就問他這個問題,而不去問拜登是否譴責Antifa。

特朗普說:「你為何不問我關於Antifa的事?你為何不問激進的左派?拜登為何不譴責Antifa?為何他說它不存在?」

主持人指特朗普對此有點躲閃,Antifa是一股號稱,反法西斯的勢力,黑人生命寶貴運動有他們的身影,特朗普指Antifa是恐怖主義。

對於許多保守派人士關注最高法院未來是否會推翻有關婦女有墮胎權的判決,特朗普表示目前他沒打算去影響它。

