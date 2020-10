特朗普稱很久沒與習近平通話 指拜登容許中國偷職位搶工廠

【有線新聞】

特朗普總統稱已經很久沒有與中國國家主席習近平通話,他出席競選集會時說若果對手、民主黨的拜登當選,美國將成為中國囊中之物。

連日加緊舉行競選活動拉票的特朗普,在北卡羅萊納州的集會上再次將拜登與中國拉上關係。

特朗普說:「拜登容許中國偷竊去你們的職位、搶去你們的工廠。若果拜登當選總統,美國將成為中國的囊中之物。但我們不用擔心,我不相信這會發生。」

特朗普較早前接受霍士新聞訪問,稱因為關注中國處理疫情手法,已有一段日子沒有再跟習近平通話,自己不想與對方傾談,但他沒回應中方有無主動聯絡。又表示中國有繼續依照年初簽署的首階段貿易協議採購美國貨。

國務卿蓬佩奧同日亦接受傳媒訪問,重申要求美國所有孔子學院在年底前關閉。稱孔子學院表面上是文化語言機構,但實質是在美國校園內發揮中共的影響力,不會讓中共支持的政治宣傳組織存在於美國教育機構內。

