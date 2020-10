特朗普抨擊Twitter等社媒移除不利拜登新聞

【KTSF 吳宇斌報導】

紐約郵報周三爆料,指一個電腦修理店的老闆在一個被水浸壞了送來修理的電腦硬碟中,發現拜登的兒子Hunter的電郵,當中有Hunter的通訊,涉及與烏克蘭能源公司高管談及同拜登的會晤,這個消息遭到美國一些主流媒體的質疑,認為當中可能有假料,他們連同推特與臉書把消息壓制,連白宮發言人Kayleigh McEnary的推特賬戶都被封鎖,引發共和黨陣營的抨擊,McEnary周三晚接受Fox電視訪問,指拜登也沒有否認這些郵件的存在,特朗普總統為此向主流媒體發炮。

特朗普周三晚在艾奧瓦造勢時,提及白宮發言人的賬戶,因為提及《紐約郵報》的Hunter電郵事件而遭推特封鎖。

消息指,推特的CEO表示,對於推特此舉不能接受,特朗普在造勢大會上也質疑Hunter毫無能源經驗,如何能出任烏克蘭能源公司的顧問,每月拿5萬美元的酬金。

特朗普也指控拜登就兒子的貪腐業務的事說謊,並在他出任副總統期間收受利益辦事,而當時拜登負責烏克蘭與俄國事務,特朗普認為通俄的正是拜登,這個也反映奧巴馬與拜登政權最腐敗,他挑戰拜登是否夠膽講真話。

特朗普也多次批評拜登,特朗普也指控主流媒體在他的任期內每天都抹黑他,用「獵巫」手段政治迫害他,但他們的假料就沒有被推特等社交媒體平台拿走,但不利拜登的新聞就未見光就已經移除了。

特朗普的陣營透露,他們有更多的Hunter把柄在手 而有關的電郵目前只是揭露三四封,還有大量的電郵尚未公佈。

而《紐約郵報》的報導也披露,Hunter涉嫌在2013年利用當時拜登的副總統權勢,而謀取巨額的中國利益,拜登否認有同Hunter談論Hunter的業務,而拜登家族也透過發言人否認拜登的訪華行程與Hunter的中國業務有關。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。