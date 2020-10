特朗普拜登到佛州造勢 爭取耆英選票

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統與民主黨總統候選人拜登周五分別在佛羅里達州造勢,兩人都致力拉攏耆英選票。

選情進入白熱化階段,特朗普與拜登都試圖爭取更多耆英選票,特朗普周五回到佛羅里達州,在Fort Myers造勢時承諾向耆英提供免費疫苗和免費療法來抗疫,以此暗批拜登只懂得削減聯邦醫保Medicare和社會安全福利,並一味講免費大學教育,以及特赦無證人士,和向他們提供免費醫保。

特朗普指出,政府打算在今年內發送最少一億劑疫苗,最近也與CVS和Walgreens兩大藥房合作,免費直接送出疫苗給安老院。

最新民調顯示,特朗普得到耆英的支持度大幅降低,但他在2016大選時,在耆英選票方面以7%優勢輕易領先對手希拉莉。

有政治策略師指,全美5,400萬名耆英公民,特別在一些搖擺州份好像佛州,對特朗普爭取連任特別重要。

特朗普在2016年在佛州的得票率,僅僅比希拉莉多1.6個百分點而險勝,取得佛州29張選舉人票奠定勝局。

根據最近多項全國民調顯示,在65歲或以上選民中,拜登領先特朗普超過20個百分點,因為拜登花費大約4,500萬元在媒體上大賣耆英廣告。

特朗普也提議向近4千萬名Medicare受益人,寄出200元處方藥物折扣卡,但這計劃遭到法律和預算障礙,民主黨籍議員指,特朗普此舉含有政治動機,並且質疑特朗普政府是否有權單方面提出聯邦醫保Medicare的開支。

特朗普政府和國會人員表示,特朗普這項建議已經遭到多個政府部門拒絕受理。

拜登本星期也在佛州造勢,與耆英互動,拜登說,特朗普只在乎一個耆英,這個耆英就是他自己。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。