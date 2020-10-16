特朗普拜登到佛州造勢 爭取耆英選票

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統與民主黨總統候選人拜登周五分別在佛羅里達州造勢，兩人都致力拉攏耆英選票。

選情進入白熱化階段，特朗普與拜登都試圖爭取更多耆英選票，特朗普周五回到佛羅里達州，在Fort Myers造勢時承諾向耆英提供免費疫苗和免費療法來抗疫，以此暗批拜登只懂得削減聯邦醫保Medicare和社會安全福利，並一味講免費大學教育，以及特赦無證人士，和向他們提供免費醫保。

特朗普指出，政府打算在今年內發送最少一億劑疫苗，最近也與CVS和Walgreens兩大藥房合作，免費直接送出疫苗給安老院。

最新民調顯示，特朗普得到耆英的支持度大幅降低，但他在2016大選時，在耆英選票方面以7%優勢輕易領先對手希拉莉。

有政治策略師指，全美5,400萬名耆英公民，特別在一些搖擺州份好像佛州，對特朗普爭取連任特別重要。

特朗普在2016年在佛州的得票率，僅僅比希拉莉多1.6個百分點而險勝，取得佛州29張選舉人票奠定勝局。

根據最近多項全國民調顯示，在65歲或以上選民中，拜登領先特朗普超過20個百分點，因為拜登花費大約4,500萬元在媒體上大賣耆英廣告。

特朗普也提議向近4千萬名Medicare受益人，寄出200元處方藥物折扣卡，但這計劃遭到法律和預算障礙，民主黨籍議員指，特朗普此舉含有政治動機，並且質疑特朗普政府是否有權單方面提出聯邦醫保Medicare的開支。

特朗普政府和國會人員表示，特朗普這項建議已經遭到多個政府部門拒絕受理。

拜登本星期也在佛州造勢，與耆英互動，拜登說，特朗普只在乎一個耆英，這個耆英就是他自己。

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