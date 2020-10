【KTSF】

南舊金山Sign Hill周五下午發生4級大火,當局已在火場附近的路段發出強制疏散令,消防員正在現場撲火。

當局發出強制疏散令的地區包括Carnelian Road、Sonja Road、Mountain Road、Ridgeview Court和Viewmont Terrance。

當局是於中午11時54分接獲火災舉報,位於Arroyo Drive 33號的市府大廈已被列為臨時疏散中心,供受影響的人士使用。

