南舊金山山坡起火 居民目睹火勢蔓延感害怕

【KTSF 吳宇斌報導】

周五約中午時分，南舊金山Sign Hill附近植被發生4級火警，導致住在附近的民眾一度要強制疏散。

有住在南舊金山標誌Sign Hill下面幾十年的居民表示，這次是第一次Sign Hill出現大火，有不願意出鏡的居民表示，火在標誌旁邊開始燃燒後，就非常快隨著風勢往西蔓延逼近山丘上的民居。

居民Flor Nicolas說：「很害怕，因為知道在Napa和Sonoma縣的山火，那些火焰蔓延得非常快。」

警方對Chestnut Ave以東部分居民發出撤離警示，但沒有強制居民離開，當地居民表示害怕。

Nicolas說：「只是有警員在社區內通知，叫我們如果要撤離，要收拾好東西之類。」

南舊金山消防局對受影響的四個街區發出發出撤離令，有被撤離的民眾就正住在大火蔓延區域附近，她也是該區業主委員會成員，她表示，過去曾經有向市府提出要修剪該區的樹木以防山火，但一直沒有人來處理。

Ullman說：「其實這是我幾十年來一直擔心的事情，我是業主委員會的成員，我過去曾經約見市府和消防局數次，也都跟委員會和居民，討論過我們擔心那些在市府土地上乾燥草地，我們一直害怕如果當局不去修剪那些樹木，我們這一區有可能會被火波及。」

她表示，去年山火季節後，也有約見市府官員表達意見，但今年因為疫情就沒有做到，不過今次火警之後，她指一定要和市府商討解決辦法。

本台去信詢問南舊金山市府相關問題，但截稿前沒有收到答覆。

該4級火警在下午約2點18分受控，當局撤銷撤離令，居民也可以回家。

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