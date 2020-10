南舊金山山坡起火 居民目睹火勢蔓延感害怕

【KTSF 吳宇斌報導】

周五約中午時分,南舊金山Sign Hill附近植被發生4級火警,導致住在附近的民眾一度要強制疏散。

有住在南舊金山標誌Sign Hill下面幾十年的居民表示,這次是第一次Sign Hill出現大火,有不願意出鏡的居民表示,火在標誌旁邊開始燃燒後,就非常快隨著風勢往西蔓延逼近山丘上的民居。

居民Flor Nicolas說:「很害怕,因為知道在Napa和Sonoma縣的山火,那些火焰蔓延得非常快。」

警方對Chestnut Ave以東部分居民發出撤離警示,但沒有強制居民離開,當地居民表示害怕。

Nicolas說:「只是有警員在社區內通知,叫我們如果要撤離,要收拾好東西之類。」

南舊金山消防局對受影響的四個街區發出發出撤離令,有被撤離的民眾就正住在大火蔓延區域附近,她也是該區業主委員會成員,她表示,過去曾經有向市府提出要修剪該區的樹木以防山火,但一直沒有人來處理。

Ullman說:「其實這是我幾十年來一直擔心的事情,我是業主委員會的成員,我過去曾經約見市府和消防局數次,也都跟委員會和居民,討論過我們擔心那些在市府土地上乾燥草地,我們一直害怕如果當局不去修剪那些樹木,我們這一區有可能會被火波及。」

她表示,去年山火季節後,也有約見市府官員表達意見,但今年因為疫情就沒有做到,不過今次火警之後,她指一定要和市府商討解決辦法。

本台去信詢問南舊金山市府相關問題,但截稿前沒有收到答覆。

該4級火警在下午約2點18分受控,當局撤銷撤離令,居民也可以回家。

