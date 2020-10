民主黨人要求押後表決大法官提名案 共和黨人拒絕

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官提名人Amy Barrett周四結束在國會參議院司法委員會的4天聽證,民主黨人要求押後參議院全院對提名案表決,遭到共和黨人拒絕,共和黨領袖聲稱,他們有足夠票數去確認這項提名。

在Amy Barrett的最後一天提名確認聽證,參議院共和黨人不理民主黨人反對,也不理司法委員會規則,規定最少有兩名少數黨成員出席的情況下強行提出動議,定在下星期在司法委員會表決Barrett的提名案,一旦通過,參議院最快會在10月26日全院表決。

參議院共和黨領袖麥康尼表示,共和黨人有足夠票數,而參議院將於10月23日開始審議提名案,憤怒的民主黨人隨即叫停聽證,康州聯邦參議員Richard Blumenthal更要求無限期押後這項提名案,但遭共和黨議員一致反對。

在聽證會結束時,司法委員會主席Lindsey Graham指出,兩黨無疑是有分歧,但民主黨人面對巨大壓力,要他們將Barrett推倒,但是他們都頂住壓力,而適當地試圖了解提名人,值得一讚。

而委員會中位階最高的民主黨人范士丹也讚許Graham主持了一個是她有份參與以來最好的聽證會,令人既有問題要問,也覺得有希望、有想法,可能會導致兩黨合作的好法案。

