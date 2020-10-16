San Mateo縣下周起票控違反抗疫指引的商業（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區9個縣目前累計有107,000多宗新型肺炎個案，總共1,338人死亡 ,9個縣之中目前只有舊金山、Alameda縣，以及Santa Clara縣放寬至橙色級別，其他縣都在紅色級別。中半島San Mateo縣為了加快抗疫的步伐，下星期開始會警告甚至票控不遵守疫情衛生指引的商業，居民可以打電話或上網舉報違例的商業。

下星期一開始，San Mateo縣會啟動措施，讓居民舉報不遵守抗疫指引的商業，居民可以致電211，或上網填寫舉報的資料。

縣府經理表示，新成立的執法小組將會視察違例的商業，首先會發出警告，如果沒有改善的話，執法小組會發出罰單，San Mateo縣今年8月立例懲罰不守法的商業，罰款由250元至3千元不等。

San Mateo縣府經理Mike Callagy說：「有些商業不斷無視規則，不要求顧客戴口罩，讓許多人進入店內造成擁擠，有些商業疫情以來一直營業，違法州以及縣的指令，是不能容忍的。」

縣府表示，至今沒有商業被票控，而當局現在會開始行動。

Callagy說：「對於守法的商業不公平，如果其他商業違規，令我們所有人無法到橙色級別，讓更多商業重開，人們有工作，（不守法的商業）會令我們陷入困境，打回紫色級別，再次關閉。」

San Mateo縣累計有10,600多宗新型肺炎個案，至今共有155人死亡，雖然確診率下降至2.5%，可是每十萬人裡有4.7人確診，如果要放寬至橙色級別，必須下降至3.9或以下。

當局除了呼籲居民注意保持距離、戴口罩，以及勤洗手之外，縣府也在擴大檢測服務，包括短期內會讓年滿5歲的兒童接受病毒檢測。

另外，San Mateo縣星期四開始接受小型住宅物業業主援助計劃的申請，對象是以租金為主要收入來源，受疫情影響而損失租金的小業主，截止日期是本月28號，詳情可上網查詢，網址是http://smcstrong.org/smallpropertyownergrant

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