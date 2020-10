San Mateo縣下周起票控違反抗疫指引的商業（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區9個縣目前累計有107,000多宗新型肺炎個案,總共1,338人死亡 ,9個縣之中目前只有舊金山、Alameda縣,以及Santa Clara縣放寬至橙色級別,其他縣都在紅色級別。中半島San Mateo縣為了加快抗疫的步伐,下星期開始會警告甚至票控不遵守疫情衛生指引的商業,居民可以打電話或上網舉報違例的商業。

下星期一開始,San Mateo縣會啟動措施,讓居民舉報不遵守抗疫指引的商業,居民可以致電211,或上網填寫舉報的資料。

縣府經理表示,新成立的執法小組將會視察違例的商業,首先會發出警告,如果沒有改善的話,執法小組會發出罰單,San Mateo縣今年8月立例懲罰不守法的商業,罰款由250元至3千元不等。

San Mateo縣府經理Mike Callagy說:「有些商業不斷無視規則,不要求顧客戴口罩,讓許多人進入店內造成擁擠,有些商業疫情以來一直營業,違法州以及縣的指令,是不能容忍的。」

縣府表示,至今沒有商業被票控,而當局現在會開始行動。

Callagy說:「對於守法的商業不公平,如果其他商業違規,令我們所有人無法到橙色級別,讓更多商業重開,人們有工作,(不守法的商業)會令我們陷入困境,打回紫色級別,再次關閉。」

San Mateo縣累計有10,600多宗新型肺炎個案,至今共有155人死亡,雖然確診率下降至2.5%,可是每十萬人裡有4.7人確診,如果要放寬至橙色級別,必須下降至3.9或以下。

當局除了呼籲居民注意保持距離、戴口罩,以及勤洗手之外,縣府也在擴大檢測服務,包括短期內會讓年滿5歲的兒童接受病毒檢測。

另外,San Mateo縣星期四開始接受小型住宅物業業主援助計劃的申請,對象是以租金為主要收入來源,受疫情影響而損失租金的小業主,截止日期是本月28號,詳情可上網查詢,網址是http://smcstrong.org/smallpropertyownergrant

