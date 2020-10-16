FDA稱某些止痛和退燒藥或危害孕婦胎兒

【KTSF 江良慧報導】

聯邦食品藥物管理局（FDA）宣布，一些最常用的止痛和退燒藥，可能會危害孕婦和她們的胎兒，FDA因此將會要求一些NSAID非類固醇類的消炎藥更改他們的標籤，從現時的懷孕30週起避免服用，改為懷孕20週或以上就避免服用有關藥物，因為可能會導致胎兒腎臟問題。

FDA所指的非類固醇類消炎藥，包括處方和非處方藥物，例如是以Advil和Aleve品牌出售的ibuprofen和naproxen，也包括diclofenac、celecoxib和81毫克以上的亞士匹靈。

FDA表示，這些藥物主要是阻止身體內會引起發炎的某種化學物產生，胎兒腎臟問題可以導致其他與妊娠有關的併發症，因為腎臟負責產生羊水，也即是圍繞嬰兒的保護墊，胎兒從受孕起第20個星期開始會產生最多的羊水，一旦腎臟因為非類固醇類消炎藥受損，可能會導致羊水減少，相應減低了嬰兒在母親子宮內所得到的保護。

婦科醫生則表示，羊水低也可能導致嬰兒發育有問題。

FDA建議，懷孕20週後的孕婦避免服用非類固醇類消炎藥，改為服用acetaminophen或者Tylenol。

婦科醫生表示，孕婦在妊娠第三期服用ibuprofen和其他非類固醇類消炎藥，也可能導致嬰兒心臟有問題。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。