FDA稱某些止痛和退燒藥或危害孕婦胎兒

聯邦食品藥物管理局(FDA)宣布,一些最常用的止痛和退燒藥,可能會危害孕婦和她們的胎兒,FDA因此將會要求一些NSAID非類固醇類的消炎藥更改他們的標籤,從現時的懷孕30週起避免服用,改為懷孕20週或以上就避免服用有關藥物,因為可能會導致胎兒腎臟問題。

FDA所指的非類固醇類消炎藥,包括處方和非處方藥物,例如是以Advil和Aleve品牌出售的ibuprofen和naproxen,也包括diclofenac、celecoxib和81毫克以上的亞士匹靈。

FDA表示,這些藥物主要是阻止身體內會引起發炎的某種化學物產生,胎兒腎臟問題可以導致其他與妊娠有關的併發症,因為腎臟負責產生羊水,也即是圍繞嬰兒的保護墊,胎兒從受孕起第20個星期開始會產生最多的羊水,一旦腎臟因為非類固醇類消炎藥受損,可能會導致羊水減少,相應減低了嬰兒在母親子宮內所得到的保護。

婦科醫生則表示,羊水低也可能導致嬰兒發育有問題。

FDA建議,懷孕20週後的孕婦避免服用非類固醇類消炎藥,改為服用acetaminophen或者Tylenol。

婦科醫生表示,孕婦在妊娠第三期服用ibuprofen和其他非類固醇類消炎藥,也可能導致嬰兒心臟有問題。

