舊金山華埠花園角翻新工程最終設計方案大致完成（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠花園角的翻新工程，最終的設計方案大致完成，連接酒店及花園角的橋樑會被拆除，讓花園角有更多公共空間，感覺上亦更開揚。

花園角翻新工程早於2014年開始構思，過去曾多次舉行社區會議，由居民主導完成翻新的設計，公園局宣布，花園角的最終設計圖於周二大致完成。

平面圖的右下方是會所，現有的小型會所將會整個拆除，重建一間面積更大的會所，方便舉行各項的社區活動，會所的四面都會使用落地大玻璃，增加空間感之餘，路過的人亦會清楚見到裡面的情況。

左上角是花園角的主要起居空間，局方同樣擴大了這裡的面積，並且會搭建一個舞台，在旁邊的林華耀街打通一個新的出入口，此外亦設立特定區域，讓市民休息乘涼之用。

而圖的最下方，即是停車場出入口的上方，將會重建兒童遊樂設施及成人的健體設施，當中最大的改動就是會移除連接花園角至酒店的橋。

公園局表示，設計方案上的微調與環評報告，還需要大約一年時間完成，而工程本身需時大約18個月，整項工程大約斥資6,300萬元，是市內史上最昂貴的公園翻新工程。

舊金山市參事佩斯金（Aaron Peskin）說：「這個是停車場的頂部，實際上是一項工程，一項大工程，涉及工程學，非常大型的拆卸，包括Kearny街上那條橋要拆。」

舊金山今年11月選舉的A提案，關於發行超過4.87億元的公債，資助市內各項服務，如果提案獲得通過，當中的5,400萬將會用來資助花園角的翻新，還有約9百萬市參事佩斯金已經找到撥款的來源，A提案需要3分之2的贊成票才會獲得通過。

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