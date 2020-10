舊金山華埠花園角翻新工程最終設計方案大致完成（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠花園角的翻新工程,最終的設計方案大致完成,連接酒店及花園角的橋樑會被拆除,讓花園角有更多公共空間,感覺上亦更開揚。

花園角翻新工程早於2014年開始構思,過去曾多次舉行社區會議,由居民主導完成翻新的設計,公園局宣布,花園角的最終設計圖於周二大致完成。

平面圖的右下方是會所,現有的小型會所將會整個拆除,重建一間面積更大的會所,方便舉行各項的社區活動,會所的四面都會使用落地大玻璃,增加空間感之餘,路過的人亦會清楚見到裡面的情況。

左上角是花園角的主要起居空間,局方同樣擴大了這裡的面積,並且會搭建一個舞台,在旁邊的林華耀街打通一個新的出入口,此外亦設立特定區域,讓市民休息乘涼之用。

而圖的最下方,即是停車場出入口的上方,將會重建兒童遊樂設施及成人的健體設施,當中最大的改動就是會移除連接花園角至酒店的橋。

公園局表示,設計方案上的微調與環評報告,還需要大約一年時間完成,而工程本身需時大約18個月,整項工程大約斥資6,300萬元,是市內史上最昂貴的公園翻新工程。

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:「這個是停車場的頂部,實際上是一項工程,一項大工程,涉及工程學,非常大型的拆卸,包括Kearny街上那條橋要拆。」

舊金山今年11月選舉的A提案,關於發行超過4.87億元的公債,資助市內各項服務,如果提案獲得通過,當中的5,400萬將會用來資助花園角的翻新,還有約9百萬市參事佩斯金已經找到撥款的來源,A提案需要3分之2的贊成票才會獲得通過。

