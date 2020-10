灣區華裔科技人研發全美首個預防長期病應用程式（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區資深半導體科技人劉燕良的劉氏基金會,完成了全美首個預防長期病的公益應用程式Liu Life app。

保持良好的飲食及運動習慣,是維持健康的不二法門,大家都知道這是老生常談,但要實踐起來卻非常的困難,根據CDC的統計,美國人當中,60%患有慢性病的人,花費了全國90%的健康照護預算。

灣區資深半導體人士劉燕良成立的劉氏基金會,完成了全美首個免費預防長期病的公益應用程式Liu Life app。

劉燕良說:「哈佛大學的公共衛生學院,他們做了一個32年的、從1980年開始追蹤十萬個候選人,做了32年的研究,他們發現你只要根據五樣很簡單的健康生活習慣,你只要遵照五樣很簡單健康的生活習慣,你就可以多活10.7年,這是有科學根據,我們在這個啟發下面,我們開始看其他的學校,像史丹佛大學。」

這五項生活習慣就是飲食、運動、不抽菸、不酗酒、有減壓管理。

Liu Life app是由醫生公共健康專家等具專業知識的團隊研發設計,除了上述五項要素,再加上包括身體、心理、財務規劃、社會支援、求醫行為等十種正向指數,以及三種負面指數,讓每個人能在兩分鐘之內,對自己是否從事會導致長期病的行為做一個自我檢查,也就是為自己的健康打分數。

劉燕良說:「因為我們這個應用程式,從它的定義來講,它是一個自我檢測,你去看醫生,他也會問你這些話,你就自己檢查,每個月檢查一次,不需要每天做,每個月做一次,自己問這13個問題是否有做到,沒做到分數就比較低。」

劉燕良雖然是科技人,但有接觸醫療器材及長照的經驗,他說最終目的就是希望降低美國人罹患慢性病的比率,更多人能過著獨立、有品質與尊嚴的老年生活。

劉燕良說:「新加坡政府已經在推廣動作,我們還沒有,我想說我們這個基金會應該做這方面的投資,提醒喚醒全美國的老百姓知道,長期病是可以預防的。」

這個應用程式可以在iOS和Android系統免費下載,一個月只需要檢測一次。

有興趣的民眾,可以上網了解更多資訊,網址:http://liulife.org

