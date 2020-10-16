法國初中教師被斬首 曾在課堂展示伊斯蘭先知漫畫

【KTSF 黃侯彬報導】

法國發生驚人的斬首案件，一個歷史課初中教師被人當街斬頭，該名教師曾在課堂上言論自由課時，展示過伊斯蘭創教先知穆罕默德的漫畫，警方在晚間在現場附近將疑犯擊斃，案件震動法國全國。

現場是距離巴黎30公里一個小鎮一間初中附近，案發時間是下午5點，隨後警方在距離現場不到一公里的地方發現疑犯，要他舉手投降，疑犯持刀威脅警員，警方於是開槍將他擊斃。

警方說，疑犯除了有刀之外，並有一把能發射塑膠子彈的氣槍。

法國媒體指疑犯是一個出生於莫斯科的18歲男子，警方尚未確認疑兇的身份，目前將事件列為恐怖主義案件處理，正在調查之前在網上公佈遇害教師的照片，與辱罵總統馬克龍是異教徒頭目的事是否疑犯所為。

遇害教師在10月初上言論自由課，向學生展示一張伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，隨後他接到死亡恐嚇。

在此之前，9月底在巴黎《查理週刊》報社門前，也有兩人被兇徒用刀砍成重傷，警方將案件定為伊斯蘭恐怖主義案，當日也是2015年《查理週刊》恐怖襲擊案兩名兇手的遺孀出庭作證的日子，事件也涉及穆罕默德的漫畫，報社有12人喪生。

在周五教師斬首案發生後，總統馬克龍立即親自到現場視察，法國朝野不分黨派都嚴厲譴責這宗血案，呼籲全國人民一致抗拒宗教極端思想，堅守世俗主義，極右勢力更直指伊斯蘭向法國宣戰，法國應該用武力將其驅逐。

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