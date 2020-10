法國初中教師被斬首 曾在課堂展示伊斯蘭先知漫畫

【KTSF 黃侯彬報導】

法國發生驚人的斬首案件,一個歷史課初中教師被人當街斬頭,該名教師曾在課堂上言論自由課時,展示過伊斯蘭創教先知穆罕默德的漫畫,警方在晚間在現場附近將疑犯擊斃,案件震動法國全國。

現場是距離巴黎30公里一個小鎮一間初中附近,案發時間是下午5點,隨後警方在距離現場不到一公里的地方發現疑犯,要他舉手投降,疑犯持刀威脅警員,警方於是開槍將他擊斃。

警方說,疑犯除了有刀之外,並有一把能發射塑膠子彈的氣槍。

法國媒體指疑犯是一個出生於莫斯科的18歲男子,警方尚未確認疑兇的身份,目前將事件列為恐怖主義案件處理,正在調查之前在網上公佈遇害教師的照片,與辱罵總統馬克龍是異教徒頭目的事是否疑犯所為。

遇害教師在10月初上言論自由課,向學生展示一張伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫,隨後他接到死亡恐嚇。

在此之前,9月底在巴黎《查理週刊》報社門前,也有兩人被兇徒用刀砍成重傷,警方將案件定為伊斯蘭恐怖主義案,當日也是2015年《查理週刊》恐怖襲擊案兩名兇手的遺孀出庭作證的日子,事件也涉及穆罕默德的漫畫,報社有12人喪生。

在周五教師斬首案發生後,總統馬克龍立即親自到現場視察,法國朝野不分黨派都嚴厲譴責這宗血案,呼籲全國人民一致抗拒宗教極端思想,堅守世俗主義,極右勢力更直指伊斯蘭向法國宣戰,法國應該用武力將其驅逐。

