歐洲疫情持續反彈 法國調查官員有否失職

【有線新聞】

歐洲新型肺炎疫情持續反彈,多個國家新增確診人數創新高,世衛警告如果放鬆防疫措施,到明年初,歐洲每日死亡人數會達到4月高峰時的5倍。

法國單日確診個案再創新高,周四新增超過3萬宗新型肺炎個案。巴黎有過百名醫護人員到衛生部外抗議,批評宵禁等措施無助遏止疫情,現在需要的是增撥資源及人手。

政府一直被質疑抗疫設備不足應對太慢,當局早前就此展開調查,警方星期四搜查衛生部長韋朗和主管薩洛蒙等官員的寓所和辦公室,調查抗疫工作有否失職。當地傳媒指,總理卡斯泰及前總理菲利普同被調查。

英國疫情亦持續反彈,倫敦周五起將防疫措施升至「第二級」,不同家庭不能聚會,餐廳和酒吧只可營業至晚上十時。

外相藍韜文表示,希望以「分級制」在各區防疫,避免全國「封城」,減低對經濟的打擊。

意大利單日亦新增近9千宗確診,創新高。政府在一周內兩次收緊防疫限制,餐廳、酒吧只可營業至午夜12時。

世界衛生組織歐洲區域主任克魯格就指,歐洲新一輪疫情令人關注,推算如果放鬆防疫措施,到明年1月每日的死亡人數,會比4月高峰時多4至5倍,呼籲認真做好戴口罩及保持社交距離等措施。

