加州19號物業稅提案與對家長子女有何影響（視頻）

加州19號提案將改變物業稅轉移和限制家庭物業稅務福利的規定,舊金山估值官朱嘉文表示,提案可能增加市府的稅收,但她也透露,在和市民的交流中,了解到許多人關注提案會如何影響到家長將房地產轉讓給孩子。

加州目前的地稅是由選民在1978年通過的13號提案來計算,舉個例子,在5年前以50萬買下的房子,每年的地稅只能按照原有的房價增加2%,或加州消費物價指數CPI,而不是按照房子的市價,但是房子一轉手,新屋主就必須繳付市價物業的地稅。

許多屋主為了要保留比較低的地稅,而不願意把房子賣掉。

在19號提案下,將能夠讓屋主買新房子的時候,保留舊房子的地稅,再加上一些調整,有人因此形容19號提案是房地產經紀的提案,因為這會鼓勵更多人買賣房子。

朱嘉文說:「對年長人士來說,他們會有更多機會買新的替代房子,同時享有13號提案比較低的地稅,但要是家長要把房子轉讓給孩子的話,(19號提案)將規定房子必須是孩子居住的主要物業,對能夠保留的估值也有上限,而即使孩子住在這房子內,也將有額外的估值數目。」

19號提案也允許人們跨縣買屋,保留舊物業較低的地稅。

因此朱嘉文也指出,從其他縣來舊金山買房子的屋主,可以繳付較低的地稅,而減低市府的地稅稅收。

但是提案也鼓勵房子轉售,這方面則可以提高市府的地稅收入,所以19號提案將如何影響市府財政還無法確定。

反對19號提案的人士認為,提案會開始逐步削弱13號提案對屋主的保護。

