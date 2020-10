調查指加州大多數選民和公校家長反對恢復親身授課

【KTSF 郭柟報導】

加州有學校計劃重開部份親身授課,但加州教師協會的調查顯示,加州大部份選民和公立學校的家長,都反對重開親身授課。

加州教師協會表示,訪問了1,257名選民和527間公立學校的家長,當中亞裔佔大約一成。

近九成的家長和選民認為,學校應該維持網上教學或半親身授課,其中一半人甚至認為,應維持全部網上授課,只有一成覺得應該全面重開親身授課。

四成家長和選民認為,在未有新冠病毒疫苗之前,都不應該重開校園。

另外有八成家長和選民認為,應該投資更多錢給學校應對新型肺炎

四成家長和選民認為,州長紐森和地方校區重開校園的速度合理。

教師協會主席認為,加州的學校現時不夠PPE個人保護裝備,學校未有安全的室內通風系統,以及追蹤確診者的工作,因此好擔心學生和教職員確診。

加州的教師協會主席Toby Boyd說:「如果我們要重開校園,必須做足安全措施,因此必要有資金,而我們擔心現在沒有。」

Manteca教師協會Ken Johnson說:「如果家庭不能在節日團聚,學生戴口罩在通風差的班房裡又怎會安全,教師仍被逼在不安全的環境下教書,我很擔心一些要在11月半親身上學的學生,他們成了待宰羔羊。」

他們重申,只要有充足裝備和資金,很樂意重返校園教書,但不能操之過急。

