特朗普政府拒向加州發放山火救濟 之後改變主意

【KTSF 江良慧報導】

加州近期的山火焚毀了接近200萬畝土地,州長紐森要求特朗普政府宣布其中6宗山火為災難,以便獲得聯邦救災援助,特朗普政府初時拒絕,不過之後又改變主意,並且已經批准向加州發放聯邦災難救濟,幫助火災地區清理和重建工作。

加州9月初要求總統宣布,加州的6宗山火是重大災難,以便得到聯邦撥款,幫助支付6宗山火造成的損失。

這6宗山火分別是Fresno和Madera縣的Creek山火,聖地牙哥縣的Valley山火,San Bernardino縣的El Dorado山火,Siskiyou縣的Slater山火,Mendocino縣的Oak山火,和洛杉磯縣的Bobcat山火。

其中Creek山火是加州歷史上最大的單一山火,焚毀超過34萬畝林木,損毀了超過550棟建築物,接近25,000人要疏散。

紐森表示,今年至今的山火,已經造成2.29億元損失,有31人死亡,FEMA聯邦緊急事故管理局早前發出聲明說,評估過山火所造成的損毀,認為嚴重的程度不至於是州府和其他地方部門不足以處理。

不過紐森在下午宣布,與特朗普總統通過電話,特朗普已同意宣布火災為重大災害,紐森對總統的迅速回應表示感激。

