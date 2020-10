拜登里民大會上猛烈炮轟特朗普抗疫不力

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨總統候選人拜登的里民大會由ABC電視主辦,他針對疫情猛烈炮轟特朗普。

拜登一開場就首先批評了特朗普應對疫情不力。

拜登說:「重點是他放棄了巨大的抗疫機會,並一直說失實的話,比如疫情會在復活節消失,不要擔心,等夏天來了疫情就結束了,這一切都會奇蹟般消失,他現在還在這麼說。」

拜登認為在疫情中特朗普沒有領導力,而是過分注重股市,淡化疫情的嚴重性,他也抨擊特朗普一直說預防新冠病毒的疫苗馬上就會問世,但這說法缺乏科學證據支撐,他指特朗普也沒有一個計劃要如何向人們發售疫苗。

拜登還批評特朗普沒有積極地與國會合作發行新一輪的抒困金,來幫助個人和商業,而拜登也承認自己在疫情剛爆發時,沒有主張戴口罩和保持社交距離,一直到春天才開始這麼做,但他解釋說,這是因為在那個時候,科學還沒有論證針對疫情應該採取的方式。

他也強調,自己會遵從醫學專家和科學指引,不過這不代表他支持停止經濟發展,在抗疫方面,相對與目前的各州自行處理,他主張聯邦政府應當更強力地領導抗疫工作。

主持人問到,如果他當選是否會強制民眾接種疫苗,拜登表示,這取決於疫苗的可靠程度,不過如果疫情持續發展,他會考慮強制民眾接種疫苗。

拜登說:「你不能,這就是問題,這就像你不能強制人們接種麻疹疫苗,你不能要求學生不接種就不能上學,你不能要求所有人必須這麼做,就像現在不能要求所有人都戴口罩一樣,但是你可以去和所有的州長說,全部50個州長,讓他們告訴民眾,請戴口罩。」

拜登也說,特朗普政府沒有一貫的外交政策,導致美國在國際上的地位下降,由於沒有美國的領導,世界上的極權國家增加,北約的影響力下降。

在環保方面,使用水壓法開採頁岩油對賓夕凡尼亞州有莫大的重要性,涉及當地許多高薪的工作,而這個問題也備受環保勢力的巨大關注,拜登說,他不想在全國禁止,而會選擇在聯邦擁有的土地上禁止使用水壓採油。

拜登說:「首先我要說明,我不主張禁止水力壓裂法,但是有很多人不承認水力壓裂會產生甲烷,污染水井,甚至會導致一些小型地震,所以如何實施水力壓裂必須嚴加管理。」

他還表示,未來將依靠可再生能源,也把自己的清潔能源政策與Green New Deal綠色經濟計劃做出劃分,拜登提出自己的願景,如果當選,將致力於在2030年前做到100%可再生能源和零排放。

他也詳細介紹了自己的防治氣候變化的政策,包括結束對汽油公司的補貼和減稅措施,以及保護土地、多種樹,還有尋找新的方法利用動物肥料。

當被問到如果他落選,他將如何看待美國的現狀,拜登這樣說說:「我希望這不代表我們在種族、族裔還有信仰上都存在矛盾,不過這似乎是現任總統希望發生的事。」

拜登也說如果敗選,他會繼續在賓夕法尼亞大學教書,並且致力於族裔平等。

