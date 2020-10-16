拜登里民大會上猛烈炮轟特朗普抗疫不力

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨總統候選人拜登的里民大會由ABC電視主辦，他針對疫情猛烈炮轟特朗普。

拜登一開場就首先批評了特朗普應對疫情不力。

拜登說：「重點是他放棄了巨大的抗疫機會，並一直說失實的話，比如疫情會在復活節消失，不要擔心，等夏天來了疫情就結束了，這一切都會奇蹟般消失，他現在還在這麼說。」

拜登認為在疫情中特朗普沒有領導力，而是過分注重股市，淡化疫情的嚴重性，他也抨擊特朗普一直說預防新冠病毒的疫苗馬上就會問世，但這說法缺乏科學證據支撐，他指特朗普也沒有一個計劃要如何向人們發售疫苗。

拜登還批評特朗普沒有積極地與國會合作發行新一輪的抒困金，來幫助個人和商業，而拜登也承認自己在疫情剛爆發時，沒有主張戴口罩和保持社交距離，一直到春天才開始這麼做，但他解釋說，這是因為在那個時候，科學還沒有論證針對疫情應該採取的方式。

他也強調，自己會遵從醫學專家和科學指引，不過這不代表他支持停止經濟發展，在抗疫方面，相對與目前的各州自行處理，他主張聯邦政府應當更強力地領導抗疫工作。

主持人問到，如果他當選是否會強制民眾接種疫苗，拜登表示，這取決於疫苗的可靠程度，不過如果疫情持續發展，他會考慮強制民眾接種疫苗。

拜登說：「你不能，這就是問題，這就像你不能強制人們接種麻疹疫苗，你不能要求學生不接種就不能上學，你不能要求所有人必須這麼做，就像現在不能要求所有人都戴口罩一樣，但是你可以去和所有的州長說，全部50個州長，讓他們告訴民眾，請戴口罩。」

拜登也說，特朗普政府沒有一貫的外交政策，導致美國在國際上的地位下降，由於沒有美國的領導，世界上的極權國家增加，北約的影響力下降。

在環保方面，使用水壓法開採頁岩油對賓夕凡尼亞州有莫大的重要性，涉及當地許多高薪的工作，而這個問題也備受環保勢力的巨大關注，拜登說，他不想在全國禁止，而會選擇在聯邦擁有的土地上禁止使用水壓採油。

拜登說：「首先我要說明，我不主張禁止水力壓裂法，但是有很多人不承認水力壓裂會產生甲烷，污染水井，甚至會導致一些小型地震，所以如何實施水力壓裂必須嚴加管理。」

他還表示，未來將依靠可再生能源，也把自己的清潔能源政策與Green New Deal綠色經濟計劃做出劃分，拜登提出自己的願景，如果當選，將致力於在2030年前做到100%可再生能源和零排放。

他也詳細介紹了自己的防治氣候變化的政策，包括結束對汽油公司的補貼和減稅措施，以及保護土地、多種樹，還有尋找新的方法利用動物肥料。

當被問到如果他落選，他將如何看待美國的現狀，拜登這樣說說：「我希望這不代表我們在種族、族裔還有信仰上都存在矛盾，不過這似乎是現任總統希望發生的事。」

拜登也說如果敗選，他會繼續在賓夕法尼亞大學教書，並且致力於族裔平等。

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