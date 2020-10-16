舊金山華裔肢解案判刑押後 死者家屬不滿刑期過輕（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華裔家庭命案原定周四對兩名被告，即死者的女兒女婿判刑，不過死者另外一些家屬在庭上表明不滿認罪協議判刑過輕，批評地檢處並沒有為死者伸張正義。

被捕至今關押一年多的兩名被告，死者的女兒Stephanie Ching，以及女婿Douglas Lomas，周四穿著橙色囚衣上庭。

根據控辯雙方早前達成的認罪協議，Lomas承認一項誤殺罪，將會被判監6年，而Ching承認一項事後協助處理人體殘肢罪，將會被判監3年 緩刑3年，原本預計周四判刑後可獲釋放，不過死者甄仲民（Benedict Ching）3名親友在庭上透過Zoom發言，強烈反對這份認罪協議。

甄仲民的外甥女Karen Tom表示，叔叔已經不在人世，無論兩名被告坐多少年監，他都不可能回來，叔叔去年在家中死亡後被人肢解，殘骸被煮過，並受到破壞，而兇手更加是自己的至親，家屬認領遺骸時，甄仲民只剩下25磅重，最終葬禮在他死後半年後才舉行。

對於這種冷血的行為，家屬一直期待兩名被告的刑期會很長，但實際上並不如此，他們認為這份認罪協議完全起不到懲罰的作用。

外甥女指出，家屬不接受這份協議，她認為這是刑事司法系統的失敗，外甥女亦直斥地檢處說謊，指地檢處並沒有好好諮詢家屬的意見。

甄仲民的外甥（Lawrence Tom）發言時透露，去年案發前，因為Stephanie Ching一家沒有地方住，而且需要錢，甄仲民因為疼愛女兒及兩名孫子，所以收留他們，但因為錢銀問題，叔叔最終被殺，他質疑，是否華人的生命不寶貴，所以無人為死者爭取公義。

最後發言的是一名甄仲民的好友，他表示，認罪協議中，原本有3個刑期，分別11年、6年及3年，當初地檢處向家屬建議判Lomas 11年，判Ching 6年，但不知為什麼控方突然倒退，改為現時的刑期，家屬希望有庭審，由陪審團作判斷。

兩名被告全程聆聽親友的發言，二人顯得很冷靜。

法官表示，要法庭接納認罪協議，必須取決於死者親友的意願，但周四在庭上，死者親友明顯展示出不滿與控方提交的文件，說得到死者親友支持的說法不符，因此，法官周四並不能按認罪協議作出判決。

控方在庭上解釋，受害人服務組、地檢處及警方的確有跟死者親友有長達20小時的討論，當時的確得到親友的支持，因此對於親友周四的說法感到驚訝。

地檢官博徹思早前解釋，法醫找不到甄仲民的死因，甚至不知道兇案現場發生什麼事，案件明顯證據不足，因此相信這份認罪協議是最好的解決辦法。

女被告Ching的辯護律師亦指，原本以為Ching周四會獲釋放，已經為她安排好房屋，並且準備好讓兩名年僅4歲及兩歲的兒子與媽媽團聚，希望法官先釋放Ching，不過法官拒絕。

法官將於下星期一與控辯雙方再商討判刑的事，現在有兩個選擇，一是繼續採納認罪協議，二是推翻協議，看有沒有可能進入庭審程序，預計星期二會再開庭討論。

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