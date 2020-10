兩家長分享為病危子女尋骨髓經歷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

美國亞裔骨髓捐贈協會(AADP)迎接30週年,兩位家長分享有關他們幫曾患白血病的孩子尋找骨髓捐贈者的經歷,呼籲更多亞裔登記做骨髓捐贈者。

​Sherrie Cramer的養女Katie來自中國,在12歲的時候患上白血病,一度接受6個月的治療,但在多年後又復發,於是尋找骨髓捐贈者,但是由於Katie的血統屬於稀少,在中國屬於少數族裔,因此在美國找不到合適的捐贈者。

Cramer說:「當Katie確診時,我感覺腹部像中拳,連留在房間裡都不行,我要站出房外,我12歲女兒就在房內等我。」

為了找合適的骨髓捐贈者,Cramer甚至自己飛去Katie的出生地廣西省柳州市,得到當地的朋友幫助,呼籲當地居民登記做捐贈者,但是最後不成功,Kaite不治過身,Sherrie事後有參與AADP工作,呼籲更多人登記做捐贈者。

Cramer說:「如果你有機會的話就登記,做個測試,填份表,非常簡單,也可救人一命。」

另外一名家長Lam Do的兒子,Luke在18個月大的時候患上白血病,他們兩夫婦都是醫生,但是都察覺不到兒子有異常,所以感到很驚訝。

Luke是越南裔、日裔和愛爾蘭裔的混血兒,配對機會相當少,夫婦原本寄望新出生的女兒可以為成為捐贈者,但她同哥哥只有一半匹配,但是最後奇蹟一般,在登記庫中找到一名日裔中年男子能夠配對做骨髓捐贈者,救回Luke一命,就在生日之前4日做移植手術。

Lam Do說:「他有幾次差點沒命,但他堅持活了下來。」

Luke現時20歲,身體良好,就讀社區學院二年級,Lam Do表示,只要越多亞裔登記做骨髓捐贈者,配對機會越大。

Lam Do說:「作為少數族裔,我們在登記庫數量不足,這成為數字遊戲,越多人登記,配對機會越高。」

AADP在下星期五晚7時半將會舉行30週年慶祝的網上活動,想知道詳情可以上http://aadp.org/600cranes。

