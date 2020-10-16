兩家長分享為病危子女尋骨髓經歷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

美國亞裔骨髓捐贈協會（AADP）迎接30週年，兩位家長分享有關他們幫曾患白血病的孩子尋找骨髓捐贈者的經歷，呼籲更多亞裔登記做骨髓捐贈者。

​Sherrie Cramer的養女Katie來自中國，在12歲的時候患上白血病，一度接受6個月的治療，但在多年後又復發，於是尋找骨髓捐贈者，但是由於Katie的血統屬於稀少，在中國屬於少數族裔，因此在美國找不到合適的捐贈者。

Cramer說：「當Katie確診時，我感覺腹部像中拳，連留在房間裡都不行，我要站出房外，我12歲女兒就在房內等我。」

為了找合適的骨髓捐贈者，Cramer甚至自己飛去Katie的出生地廣西省柳州市，得到當地的朋友幫助，呼籲當地居民登記做捐贈者，但是最後不成功，Kaite不治過身，Sherrie事後有參與AADP工作，呼籲更多人登記做捐贈者。

Cramer說：「如果你有機會的話就登記，做個測試，填份表，非常簡單，也可救人一命。」

另外一名家長Lam Do的兒子，Luke在18個月大的時候患上白血病，他們兩夫婦都是醫生，但是都察覺不到兒子有異常，所以感到很驚訝。

Luke是越南裔、日裔和愛爾蘭裔的混血兒，配對機會相當少，夫婦原本寄望新出生的女兒可以為成為捐贈者，但她同哥哥只有一半匹配，但是最後奇蹟一般，在登記庫中找到一名日裔中年男子能夠配對做骨髓捐贈者，救回Luke一命，就在生日之前4日做移植手術。

Lam Do說：「他有幾次差點沒命，但他堅持活了下來。」

Luke現時20歲，身體良好，就讀社區學院二年級，Lam Do表示，只要越多亞裔登記做骨髓捐贈者，配對機會越大。

Lam Do說：「作為少數族裔，我們在登記庫數量不足，這成為數字遊戲，越多人登記，配對機會越高。」

AADP在下星期五晚7時半將會舉行30週年慶祝的網上活動，想知道詳情可以上http://aadp.org/600cranes。

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