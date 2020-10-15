醫療保險公司Vitality陷財困 南灣數千長者或失醫保（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

醫療保險公司Vitality面對財政困難，導致南灣幾千名長者可能會失去醫保。

《聖荷西水星報》報導，在南灣Santa Clara縣和San Joaquin縣，有超過一萬人買了Vitality Health Plan的醫保計劃。

不過，位於南加州的Vitality公司最近面對財政困難，虧欠大約1,700萬元，因此令到很多醫院跟它中止合約，當中包括南灣的Regional醫療中心、Good Samaritan醫院、El Camino醫院等。

這意味著買了Vitality醫保計劃的病人，不能夠再在那些醫院裡看非急症的病，除非那些醫療中心認為有必要，例如是手術後治療。

加州州府下令中止Vitality招募新的會員，並將會在明年4月舉行聽訊會，決定是否將公司停牌。

有很多會員在9月時收到公司的通知信，確定跟很多醫院中止了合約，會員可以在11月前轉換醫保計劃。

有保險經紀人建議Vitality的會員轉換醫保計劃。

保險經紀人璩以中（Robert Ju）說：「我們灣區幾家出名的醫院，跟那家公司沒有合約了，如果11月12月發生事情怎辦？這個帳單我相信政府會解決，但帳單問題，始終很折磨人，很麻煩。」

這位保險經紀又指出，Vitality公司提供的福利太過好，連住院費和打預防針費都可以免，看病價錢都很便宜，所以吸引很多人加入，他認為大家投保時，也應該考慮公司的財務

璩以中說：「你覺我福利好的，可能它做不下去，這是在過往發生過的福利重要，但是選財務穩健的公司更重要。」

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