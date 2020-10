醫療保險公司Vitality陷財困 南灣數千長者或失醫保（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

醫療保險公司Vitality面對財政困難,導致南灣幾千名長者可能會失去醫保。

《聖荷西水星報》報導,在南灣Santa Clara縣和San Joaquin縣,有超過一萬人買了Vitality Health Plan的醫保計劃。

不過,位於南加州的Vitality公司最近面對財政困難,虧欠大約1,700萬元,因此令到很多醫院跟它中止合約,當中包括南灣的Regional醫療中心、Good Samaritan醫院、El Camino醫院等。

這意味著買了Vitality醫保計劃的病人,不能夠再在那些醫院裡看非急症的病,除非那些醫療中心認為有必要,例如是手術後治療。

加州州府下令中止Vitality招募新的會員,並將會在明年4月舉行聽訊會,決定是否將公司停牌。

有很多會員在9月時收到公司的通知信,確定跟很多醫院中止了合約,會員可以在11月前轉換醫保計劃。

有保險經紀人建議Vitality的會員轉換醫保計劃。

保險經紀人璩以中(Robert Ju)說:「我們灣區幾家出名的醫院,跟那家公司沒有合約了,如果11月12月發生事情怎辦?這個帳單我相信政府會解決,但帳單問題,始終很折磨人,很麻煩。」

這位保險經紀又指出,Vitality公司提供的福利太過好,連住院費和打預防針費都可以免,看病價錢都很便宜,所以吸引很多人加入,他認為大家投保時,也應該考慮公司的財務

璩以中說:「你覺我福利好的,可能它做不下去,這是在過往發生過的福利重要,但是選財務穩健的公司更重要。」

