美國國務院制裁香港官員報告呈國會

美國國務院向國會呈交制裁香港及內地官員的報告,措施包括禁止進入美國,與他們有主要交易的海外金融機構亦可能受制裁。

國務院與財政部公開報告內容同時,亦再次列出制裁名單,這次名單上少了警務處前處長盧偉聰。

今年8月公布的制裁名單是根據總統行政命令列出及實施。這次則是根據國會7月通過的《香港自治法》實施,除了名單上少了盧偉聰,內容及措施都有分別。

報告提及各人受制裁的原因及行為亦與8月時有些不同,包括提到行政長官林鄭月娥決定押後立法會選舉。關於警務處處長鄧炳強的部分,提到在國安法實施的24小時內有10名民主派人士被指觸犯這項法例被捕;同時未有再提及包圍理大一事。

制裁措施方面,這次明文提及名單上10人將受到簽證限制及禁止入境美國。

8月行政命令涉及的是凍結他們在美國範圍的財產及相關利益,並禁止任何美國人或美國境內對這些財產進行交易。

至於這次《香港自治法》的制裁措施則主要牽連海外金融機構,國務卿聯同財長要在呈交報告的30至60天內,列出與受制裁人士有主要交易的海外金融機構,然後交由總統下令實施制裁,一年內實施法例中最少5項制裁措施,並在兩年內實施全部10項。

包括禁止向美國金融機構貸款、禁止成為可與聯儲局直接交易的指定主要交易商、禁止成為政府資金庫存、限制外匯交易、禁止銀行業務交易、禁止房產交易、限制出口、轉口、禁止投資股票、債券、禁止僱員入境或驅逐,還有制裁主要行政人員。

