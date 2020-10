特朗普拜登周四晚各自出席里民大會

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統與民主黨總統候選人拜登周四晚會分別在佛羅里達和賓夕凡尼亞州,出席主流媒體主辦的里民大會。

距離大選日只剩20天,在全國民調中仍然落後的特朗普,認為許多民眾可以恢復疫情之前的正常生活,就算美國的染疫個案仍有增無減。

特朗普說:「我們必須容許較低風險民眾,重新恢復正常活動。」

特朗普更誇讚最近一場造勢大會,事實上他每一場造勢大會,都有成千上萬的支持者參加,疫情沒有降低他們的熱情,而特朗普在這些競選集會中,也開始向現場人群抛送口罩,比如周二晚在賓夕凡尼亞州的一場集會他就大送口罩。

他在佛羅里達州造勢時也都強調,自己已有免疫力,聲稱不怕走入群眾,擁抱他們,親吻他們 ,而支持者也熱烈回應。

有衛生專家就警告,這種群眾聚會,可能會有超級傳染病患。

對於特朗普聲稱曾經染疫的人現時已經有免疫力,但科學家警告說不是這回事。

就算共和黨內部份人擔心,特朗普的錯誤資訊,可能會失去年長的選民的支持。

特朗普就認為,競選對手拜登應該入住安老院,特朗普也積極拉攏郊區的婦女。

原定周四晚的總統候選人辯論,由於主辦單位改為以視頻形式舉行,特朗普拒絕參加,所以取消 。

特朗普與拜登周四晚會同步分別在邁亞密和費城舉行由媒體主辦的里民大會,屆時不會有特定的主題,而是與選民就不同議題交流。

包括Fauci醫生在內的衛生專家都證實,總統暫時不會傳染病毒給其他人。

