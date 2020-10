德州喬州提早投票人數打破紀錄 票站大排長龍

【KTSF 江良慧報導】

還有20天就是總統大選,不過,在不少可以提早投票的州份,已經有上千萬的選民親自到票站投票,要為了要表達他們的意願,他們不惜排隊長達8小時,忍受票站機器故障和面對其他人為的障礙。

尚未天光就已經開始,數以千計的人等候多個小時,為了要親身投票。

星期二在德州,免下車投票同樣大排長龍,在包括休斯頓的Harris縣,提早投票人數在票站關門前幾小時已經打破紀錄,到票站關門時,門外仍然有大批人在排隊。

選民這麼積極,可能是與當地法院裁定,共和黨籍州長Greg Abbott可以限制每個縣只能有一個選票投遞箱有關,這對於一些人口稠密的縣,問題尤其嚴重,因為部分選民要投票就要開車超過一小時。

Harris縣書記Chris Hollins說:「部分人要超過50英里只為投遞郵寄選票,這並不公平,帶有偏見和危險。」

要等這麼久不單是因為人太多,而是因為投票系統有故障。

Fort Bend縣因此會在這個星期餘下日子,把投票時間延長兩小時,以補償因為票站問題,導致選民要長時間等候。

而在之前一天,喬治亞州情況也差不多,選民都要等上幾小時才能投票。

喬治亞州第一天已經打破提早投票的記錄,有接近127,000人投票,星期二也一樣,有更多選民排更長的隊,在Gwinnett縣,有選民要等長達8小時,但都無阻他們要表達意願的決心。

至今已經有超過1,050萬美國人在大選中投票,當中600萬來自國內競爭最激烈的州分。

在必爭之地俄亥俄州,超過193,000人已經親身提早投票,是4年前大選同期的三倍。

