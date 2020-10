【KTSF】

有數據顯示,舊金山昂貴的房屋租金價格正呈現大幅下跌趨勢,跌幅最高超過三成。

根據房地產網站Realtor.com的數據,舊金山今年9月的房屋租金價格與去年同期相比,是全美國降幅最大,Studio公寓單位的中位價租金下跌31%,降至$2,285元,一房公寓的租金下跌24.2%,降至$2,873元,兩房公寓則下降21.3%,租金是$3,931。

而房屋租金大幅下降的原因,是因為新冠肺炎疫情,導致許多公司改為遠程工作,因此不少員工從租金較貴的舊金山和矽谷,搬去租金較便宜的地區。

至於房屋銷售狀況,地產業內人士預估,加州房屋價格整體漲幅明年會更緩慢,但房屋銷售量有可能增加。

