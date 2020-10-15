舊金山兒童遊樂設施重開 需遵守新規定（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山全市超過180個兒童遊樂設施周三重開，不過家長及兒童就要遵守一系列的新規定，玩的時候，除了要配戴口罩外，如果有其他人都在使用設施，遊玩的時間就盡量限制於30分鐘內。

舊金山市長布里德周三去到Merced Heights一個翻新過的公園，與一班小朋友慶祝全市遊樂設施的重開，小朋友們都急不及待試玩新設施。

布里德說：「疫情對兒童來說很艱難，我們的私校已經重開，但公校還未，學生不在校園裡，他們定期對著電腦屏幕上課，這對他們不好，我們都知道。」

布里德指，在兒童的成長過程中，去公園玩及社交都是重要的一環，因此，為了確保兒童可以繼續玩，使用遊樂設施時，大家必須要遵守一系列的防疫指引，自律亦很重要。

公園裡貼滿防疫告示，包括滑梯、搖搖板及小型攀爬設施等，最多兩人同時使用，如果有其他人同時在公園裡玩，家長就必須要將兒童玩樂的時間限制於30分鐘以內，家庭與家庭之間，必須要保持6呎距離，小朋友亦不可以共用玩具，兩歲以上的人士必須要配戴口罩，公園的範圍裡亦禁止飲食。

為了讓更多兒童有機會使用設施，只有一名成人可以陪伴兒童進入公園，公園局表示，州府公布的最新指引還包括，家長必須時刻留意子女的一舉一動，盡量不要玩手機及減少不必要的通電。

舊金山公園局局長Phil Ginsburg說：「如果你是家長，當你帶子女去公園玩，不要這樣做，要留心，不要玩手機，留意子女所在的位置，以及怎樣他們怎樣接觸這些設施。」

公園局表示，除了所有遊樂設施周三重開外，當中有6個經過翻新，包括位於Merced Heights的公園，而在華埠的黃顯護遊樂場，翻新工程亦接近尾聲，準備重開。

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