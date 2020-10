舊金山兒童遊樂設施重開 需遵守新規定（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山全市超過180個兒童遊樂設施周三重開,不過家長及兒童就要遵守一系列的新規定,玩的時候,除了要配戴口罩外,如果有其他人都在使用設施,遊玩的時間就盡量限制於30分鐘內。

舊金山市長布里德周三去到Merced Heights一個翻新過的公園,與一班小朋友慶祝全市遊樂設施的重開,小朋友們都急不及待試玩新設施。

布里德說:「疫情對兒童來說很艱難,我們的私校已經重開,但公校還未,學生不在校園裡,他們定期對著電腦屏幕上課,這對他們不好,我們都知道。」

布里德指,在兒童的成長過程中,去公園玩及社交都是重要的一環,因此,為了確保兒童可以繼續玩,使用遊樂設施時,大家必須要遵守一系列的防疫指引,自律亦很重要。

公園裡貼滿防疫告示,包括滑梯、搖搖板及小型攀爬設施等,最多兩人同時使用,如果有其他人同時在公園裡玩,家長就必須要將兒童玩樂的時間限制於30分鐘以內,家庭與家庭之間,必須要保持6呎距離,小朋友亦不可以共用玩具,兩歲以上的人士必須要配戴口罩,公園的範圍裡亦禁止飲食。

為了讓更多兒童有機會使用設施,只有一名成人可以陪伴兒童進入公園,公園局表示,州府公布的最新指引還包括,家長必須時刻留意子女的一舉一動,盡量不要玩手機及減少不必要的通電。

舊金山公園局局長Phil Ginsburg說:「如果你是家長,當你帶子女去公園玩,不要這樣做,要留心,不要玩手機,留意子女所在的位置,以及怎樣他們怎樣接觸這些設施。」

公園局表示,除了所有遊樂設施周三重開外,當中有6個經過翻新,包括位於Merced Heights的公園,而在華埠的黃顯護遊樂場,翻新工程亦接近尾聲,準備重開。

