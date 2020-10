【KTSF】

聯邦最高法院周二裁定,將遞交人口普查的截止日期提早至周四,有參與人口普查工作的人表示,今年舊金山華埠的回應率,比十年前的低了近三成。

安老自助處行政總監鍾月娟說:「到現在為止,今年舊金山回應率只有66.6%,真的少了很多,而華埠更少,最新消息是只有59.23%,不夠六成,比十年前差不多少了三成幾,我們好擔心,周四已是截止,擔心華埠少了經費,會影響日常生活。」

她呼籲還未填寫的民眾,可以趕在周四晚11時59分之前,透過網上http://2020Census.gov填寫人口普查問卷,收到紙張問卷,可以在周四傍晚6點之前去到安老自助處,Kearny夾Jackson街,找職員為你一起填寫,或致電(415)677-7600找人口普查員工幫你在網上填寫。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。