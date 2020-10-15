大法官提名人Amy Barrett沒回答選舉爭議問題

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官提名人Amy Barrett連續第三天在國會參議院司法委員會作證，議員繼續發砲質詢她關於奧巴馬健保和選舉等議題。

參議院司法委員會的民主黨人再次質問Barrett，有關奧巴馬的可負擔健保法的問題，因為特朗普總統曾經揚言要廢除奧巴馬健保。

民主黨人指，特朗普和參議院共和黨人趕快確認通過Barrett的提名，目的是要趕及在下個月審理挑戰奧巴馬健保法的案件。

面對民主黨籍明尼蘇達州參議員Amy Klobuchar的質詢時，Barrett重申，她不會站在特朗普的一邊聯手廢除奧巴馬健保法。

Barrett說：「Klobuchar參議員，所有這些問題，你暗示，我存有惡意或我與總統妥協，但我昨天非常清楚指出，這不會發生。」

Klobuchar也提到，在20年前的大選爭議，當時小布殊對戈爾，在佛州的重新點票爭持不下，最後由聯邦最高法院下令終止點票，小布殊以幾百票領先戈爾，取得佛州，從而得到選舉人多數票而當選總統。

現在Barrett由特朗普提名，今年大選若然遇到類似的選舉爭議時，而Barrett的提名獲確認，最高法院便有3名由特朗普提名的大法官，裁判結果被認為對特朗普有利。

對於民主黨人在這個問題上的質疑，Barrett並沒有回答，在這個情況下是否適當由大法官去裁決大選結果，她只是說要迴避，但未有承諾會迴避。

Barrett說：「問到某件事是否會損害最高法院的合法性，這似乎在問：會審的大法官們不去迴避，而去審理本案，這是否適當，我昨天已就此事表明，這是個法律問題。」

Klobuchar說：「我知你說過，你不會迴避 所以…」

Barrett說：「我不是這樣說，我說，不會承諾。」

周三是Barrett最後一輪接受參議員的質詢，她保持強大的個人與宗教信念，但誓言對訴訟案件保持開放的頭腦，委員會的共和黨人讚揚，她以保守態度對待法律，保持對憲法的原汁原味解讀。

而民主黨人則意圖從她的保守態度，了解她如何看待一些有巨大爭議案件，如墮胎、可負擔健保、總統選舉訴訟。

民主黨人擔心，她會贊成推翻判例，Barrett沒有直接回答議員這些質問，因為她認為目前要她議論這些問題，並不合法典規矩，過去的大法官提名人，在確認聽證中也是用類似的理由拒絕表態。

Barrett的提名確認由於發生在大選前，加上疫情，所以倍受關注，成為兩黨互相攻訐的把柄。

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