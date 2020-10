大法官提名人Amy Barrett沒回答選舉爭議問題

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官提名人Amy Barrett連續第三天在國會參議院司法委員會作證,議員繼續發砲質詢她關於奧巴馬健保和選舉等議題。

參議院司法委員會的民主黨人再次質問Barrett,有關奧巴馬的可負擔健保法的問題,因為特朗普總統曾經揚言要廢除奧巴馬健保。

民主黨人指,特朗普和參議院共和黨人趕快確認通過Barrett的提名,目的是要趕及在下個月審理挑戰奧巴馬健保法的案件。

面對民主黨籍明尼蘇達州參議員Amy Klobuchar的質詢時,Barrett重申,她不會站在特朗普的一邊聯手廢除奧巴馬健保法。

Barrett說:「Klobuchar參議員,所有這些問題,你暗示,我存有惡意或我與總統妥協,但我昨天非常清楚指出,這不會發生。」

Klobuchar也提到,在20年前的大選爭議,當時小布殊對戈爾,在佛州的重新點票爭持不下,最後由聯邦最高法院下令終止點票,小布殊以幾百票領先戈爾,取得佛州,從而得到選舉人多數票而當選總統。

現在Barrett由特朗普提名,今年大選若然遇到類似的選舉爭議時,而Barrett的提名獲確認,最高法院便有3名由特朗普提名的大法官,裁判結果被認為對特朗普有利。

對於民主黨人在這個問題上的質疑,Barrett並沒有回答,在這個情況下是否適當由大法官去裁決大選結果,她只是說要迴避,但未有承諾會迴避。

Barrett說:「問到某件事是否會損害最高法院的合法性,這似乎在問:會審的大法官們不去迴避,而去審理本案,這是否適當,我昨天已就此事表明,這是個法律問題。」

Klobuchar說:「我知你說過,你不會迴避 所以…」

Barrett說:「我不是這樣說,我說,不會承諾。」

周三是Barrett最後一輪接受參議員的質詢,她保持強大的個人與宗教信念,但誓言對訴訟案件保持開放的頭腦,委員會的共和黨人讚揚,她以保守態度對待法律,保持對憲法的原汁原味解讀。

而民主黨人則意圖從她的保守態度,了解她如何看待一些有巨大爭議案件,如墮胎、可負擔健保、總統選舉訴訟。

民主黨人擔心,她會贊成推翻判例,Barrett沒有直接回答議員這些質問,因為她認為目前要她議論這些問題,並不合法典規矩,過去的大法官提名人,在確認聽證中也是用類似的理由拒絕表態。

Barrett的提名確認由於發生在大選前,加上疫情,所以倍受關注,成為兩黨互相攻訐的把柄。

