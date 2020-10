【KTSF 萬若全報導】

許多房東在疫情期間也受到損失,San Mateo縣為合資格的房東提供現金補助。

San Mateo縣為每個因疫情而損失租金收入的小型住宅出租物業所有者,提供每個單位最多6,000美元的現金補助,最多十個單位。

申請資格必須是在該縣居住和租賃,年收入少於40萬,並且以租金為主要收入。

物業必須是以San Mateo縣2020 HUD公平市場價格或更低價格出租,獲得補助者必須同意依據損失金額,免除租戶的拖欠租金,周四開始接受申請,網址是http://www.smcstrong.org

