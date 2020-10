PG&E實施安全停電 北灣、東灣等地受影響（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

國家氣象局表示,周三開始會有乾燥和強烈的離岸風吹襲灣區,極容易引起火警,太平洋煤電公司(PG&E)已在周三晚實施公共安全停電措施(PSPS),以防山火發生。

有鑑於今年北加州已經發生多宗大型山火,PG&E表示,目前正在監測情況,在周三晚開始實施安全停電措施,以防止再發生山火,預計措施會影響北加州24個縣大約5.4萬戶民居和商戶。

灣區除了Marin和舊金山兩個縣不在停電措施範圍內,其他7個縣的PG&E用戶都有可能會停電。

周三傍晚6點開始,停電措施會首先從北灣Napa、Sonoma、Solano縣開始,然後從8點開始擴大到Alameda、San Mateo、Santa Clara、Contra Costa四個縣,受影響的區域主要集中在高山地區和高地。

而PG&E在受影響的縣設立資源中心,協助受影響的民眾,資源中心有WIFI、充電站等設施,但民眾在中心內要戴口罩和保持社交距離。

PG&E呼籲民眾到網站Pge.com/pspsupdate登記停電措施短訊提醒,以便及時收到措施的最新消息,以及查詢各縣的資源中心地址。

PG&E指,將會根據天氣狀況,盡力在周五晚前恢復供電。

