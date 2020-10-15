紐時揭拜登兒子Hunter與中國的交易

【KTSF 吳宇斌報導】

《紐約郵報》周三報導，拜登的兒子Hunter的電子郵件，揭露Hunter介紹拜登給烏克蘭能源公司Burisma一個高官，當時那家能源公司已受到烏克蘭當局審查，隨後拜登施壓，要烏克蘭政府將處理案件的檢察官炒魷魚。

該郵件在2015年4月17日寄出，報導指Hunter在2014年5月起出任Burisma公司顧問，每月領取5萬美元的袍金，隨後該高官也曾向Hunter發電郵，問Hunter是否能用影響力替公司辦事，拜登一直都否認有向Hunter談及Hunter在海外的業務，至於這些郵件如何被人發現，以及拜登家族與中國的關係。

《紐約郵報》的報導說，這些郵件存放在一個電腦硬碟中，硬碟進水後，有人拿去修理，但又沒有取回，修理員檢查時發現內容，向FBI報告。

FBI在去年12月便立案調查，但沒有下文，到今年9月，有特朗普的私人律師朱利安尼向國會通報而將事件揭發。

《紐約郵報》也揭露，Hunter Biden同中國的交易，報導指，2009年Hunter和前國務卿克里的繼子創立了擁有10億美元私人股本公司，2013年12月，Hunter仍執掌該公司，他乘坐空軍二號飛往中國，陪同時任副總統的拜登正式訪問中國，有報導指，拜登在中國會見了Hunter的中國合作夥伴。

十天後, Hunter的公司與國有中國銀行達成協議，創立了一個名為「渤海收穫RST」（BHR）的10億美元投資基金，而該基金在2019年告訴紐約客，Hunter在拜登訪華行程中，介紹了拜登給一個中國私募基金的高官Jonathan Li認識，拜登家族發聲明否認有任何錯處，也否認拜登的訪華行程同渤海收穫RST基金有任何關係。

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