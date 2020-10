紐時揭拜登兒子Hunter與中國的交易

【KTSF 吳宇斌報導】

《紐約郵報》周三報導,拜登的兒子Hunter的電子郵件,揭露Hunter介紹拜登給烏克蘭能源公司Burisma一個高官,當時那家能源公司已受到烏克蘭當局審查,隨後拜登施壓,要烏克蘭政府將處理案件的檢察官炒魷魚。

該郵件在2015年4月17日寄出,報導指Hunter在2014年5月起出任Burisma公司顧問,每月領取5萬美元的袍金,隨後該高官也曾向Hunter發電郵,問Hunter是否能用影響力替公司辦事,拜登一直都否認有向Hunter談及Hunter在海外的業務,至於這些郵件如何被人發現,以及拜登家族與中國的關係。

《紐約郵報》的報導說,這些郵件存放在一個電腦硬碟中,硬碟進水後,有人拿去修理,但又沒有取回,修理員檢查時發現內容,向FBI報告。

FBI在去年12月便立案調查,但沒有下文,到今年9月,有特朗普的私人律師朱利安尼向國會通報而將事件揭發。

《紐約郵報》也揭露,Hunter Biden同中國的交易,報導指,2009年Hunter和前國務卿克里的繼子創立了擁有10億美元私人股本公司,2013年12月,Hunter仍執掌該公司,他乘坐空軍二號飛往中國,陪同時任副總統的拜登正式訪問中國,有報導指,拜登在中國會見了Hunter的中國合作夥伴。

十天後, Hunter的公司與國有中國銀行達成協議,創立了一個名為「渤海收穫RST」(BHR)的10億美元投資基金,而該基金在2019年告訴紐約客,Hunter在拜登訪華行程中,介紹了拜登給一個中國私募基金的高官Jonathan Li認識,拜登家族發聲明否認有任何錯處,也否認拜登的訪華行程同渤海收穫RST基金有任何關係。

