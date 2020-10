【KTSF】

熱浪侵襲灣區,國家氣象局周四對灣區發出熱浪警示,直到周五晚上9點。

國家氣象局表示,在熱浪警示期間,灣區的氣溫會比平均水平高華氏15度至25度,下午最高氣溫會高達華氏80幾到100幾度,會增加中暑或相關疾病的危險。

當局呼籲民眾熱浪警示期間,盡量在下午減少戶外活動,不要將兒童、長者和寵物留在汽車上,盡量留在有空調的地方,以及多飲水。

