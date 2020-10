賀錦麗陣營兩人確診新型肺炎 賀暫停出席競選活動

【KTSF】

民主黨總統候選人拜登的陣營周四表示,副總統搭擋賀錦麗將會暫停親身參與的競選活動,直至下周一,因為賀錦麗競選團隊中有兩人確診新型肺炎,拜登的陣營表示,拜登沒有受影響,不過在10月8日,他曾與賀錦麗在阿利桑那州一起出席競選活動。

賀錦麗原定周四前往北卡羅萊納州,出席鼓勵選民提早投票的活動。

拜登的陣營周四向傳媒披露,賀錦麗的通訊主任和一名機組人員在出席最近一場拉票活動後確診新型肺炎。

拜登競選經理Jen O’Malley Dillon指,這兩名人士自確診以來,或在得知檢測結果前的48小時內,都沒有與拜登、賀錦麗和其他競選陣營的人士有接觸。

賀錦麗與拜登在10月8日曾共聚數小時,出席多場拉票活動,也曾私下會面,並在機場與傳媒見面,二人在公眾場所都有帶口罩,助手稱他們在私人場合也有戴口罩。

賀錦麗在10月8日起曾接受兩次檢測,結果都是陰性,最近一次是周三,拜登對上一次檢測是周二,結果也是陰性。

