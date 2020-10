CDC稱新型肺炎個案上升與小型家庭聚會有關

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心CDC表示,小型的家庭聚會,也會令更多人感染新型肺炎。

美國的新型肺炎確診個案迫近790萬,這個地圖顯示,沒有州分正朝正確方向前進,包括科羅拉多的36個州,新個案更急升。

丹佛市市長Michael Hancock說:「我們真的要回到對抗疫情的基本,盡我們所能降低這些數字,因為很驚人。」

衛生專家都認為是驚人,ACCESS Health International主席兼總裁William Haseltine說:「我們還沒有控制到這疫情。」

CDC總監Robert Redfield醫生表示,個案上升部分原因是一些小型的家庭聚會。

Redfield說:「特別是感恩節來臨,我們認為必須強調,繼續保持家居抗疫措施。」

有報導指,白宮內有人提出讓公眾集體感染,然後群體免疫,但很多衛生專家認為此舉很危險。

Haseltine說:「若你容許像他們鼓吹讓這病毒散播,大概會有200萬到600萬美國人死亡,而且並非今年而是每一年。」

