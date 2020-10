拜登賀錦麗加州華裔助選團舉行網上造勢活動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國總統大選中,支持拜登和賀錦麗的加州華裔助選團,周四在網上舉行造勢活動,多名加州華裔民選官員出席,呼籲選民踴躍投票。

在歷時一個小時的網上造勢活動中,代表南加州的聯邦眾議員趙美心,先是提到特朗普總統在處理新冠病毒疫情方面的失敗,至今導致超過21萬人死亡,數以百萬計的人失業。

趙美心說:「疫情已有十個月,特朗普和彭斯還是沒有一個全國性方案,去控制疫情和拯救生命,特朗普更是煽動種族歧視和仇恨,用歧視性字眼,如”中國疫情”和”功夫病毒”,把失敗的責任推到他人身上,他也知道這麼做已導致針對亞裔的仇恨事件。」

趙美心指出,亞裔是美國選民中增加最快的族裔,而華裔是其中的大族群,因此在一些搖擺州可以決定勝負。

同樣代表南加州的聯邦眾議員劉雲平,提到前副總統拜登可以在環境和經濟議題上有作為。

劉雲平說:「我知道共同對應氣候變化,是我們必須處理的項目,拜登能夠讓我們重新加入巴黎氣候協議,而在貿易項目上有更好的策略,特朗普和中國展開的貿易戰,導致許多美國工作流失,這甚至是疫情爆發之前的事。」

代表舊金山的加州眾議員邱信福則指出,25年前,在聯邦參議院司法委員會工作時,見證當時是聯邦參議員的拜登,他工作上的原則、經驗、正義感、智慧等性格,邱信福認為拜登會處理健保、教育、重建經濟、環境、民權和移民權益等項目。

而加州眾議員丁右立則批評,國會沒有優先處理比較重要的事務。

丁右立說:「他們急於確認新的聯邦大法官,但其實更需要的是推出刺激經濟方案,一般美國民眾自3月以來就沒有得到幫助。」

加州眾議員朱感生也批評,特朗普自以為對新冠病毒有完全的認識,也把加州的山火歸咎於加州。

朱感生說:「在我工作上和別人接觸方面,感覺到這國家分裂到了兩極派。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。