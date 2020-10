【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧要求與華府往來的智庫,要披露來自外國政府的資助。

蓬佩奧在聲明表示,留意到中國和俄羅斯試圖透過遊說團體、外部專家及智庫,影響美國的外交政策。

他要求與國務院往來的智庫以及外交政策組織,在網頁的當眼位置披露從外國政府獲得的資助,又說披露資金來源並非規定,但國務院人員在決定與智庫組織來往時,會留意對方有否作披露,以及資金的來源。

