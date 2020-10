中國當選聯合國人權理事會成員

【有線新聞】

聯合國改選人權理事會成員,中國是15個當選成員國之一,得票是當中最低。中方代表表示,旗幟鮮明地反對將人權問題政治化和雙重標準。美國國務卿蓬佩奧發聲明批評結果,指中俄等國的人權記錄令人厭惡。

聯合國官員宣布:「玻利維亞、中國、科特迪瓦、古巴、法國、加蓬、馬拉維、墨西哥、尼泊爾、巴基斯坦、俄羅斯、塞內加爾、烏茲別克、英國。我恭喜當選人權理事會成員的國家。」

投票在聯合國大會進行,當選成員國中得票最高的塞內加爾有188票;最低的中國則獲得139票。

中國常駐聯合國代表團發聲明指,對廣大會員國支持表示衷心感謝,又指中國一貫高度重視促進和保護人權。

中國特色人權發展道路取得巨大成就,過去已四次擔任理事會成員,將以此為契機,繼續堅定支持多邊主義,堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則,積極推進國際人權交流與合作,旗幟鮮明地反對將人權問題政治化和雙重標準的錯誤做法。

聯合國人權理事會由47個成員國組成,這次改選其中15國,明年元旦起接任,任期3年。候選成員國分了5個組別,拉美、東歐、西歐及其他組別都是候選與當選名額相同,但規定仍要獲得過半數票才當選。

選前有人權組織及監察聯合國的組織批評,不應讓多個國家加入,包括已當選的中國、俄羅斯及古巴。

輿論原本預期,與中國同屬亞太組的沙特阿拉伯,也很可能在5選4的情況下當選,最終只有不過半的90票支持。人權觀察組織批評,如侵犯人權最惡劣的國家當選,對人權或理事會都不是好事。

