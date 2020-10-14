德州提前投票站開放 有選民稱不介意排隊投票

【KTSF 蔡璐陽報導】

德克薩斯州比其它州擁有更多的共和黨支持者，在疫情之下，該州大部分選民還是願意親自到投票站投票。

德州周二開啟了提前投票站，許多選民在早晨7點投票站一開門就來排隊投票，很多前來投票的選民表示，他們並不介意排隊等待。

選民Chloe Normand說：「人們都已經準備好了投票，不想讓自己的選票作廢。」

選民Rita Normand說：「我非常有動力出來投票，不論排隊有多長，我都願意等待。」

德州是全國5個州之一，沒有擴大郵遞選票規模，儘管衛生署已經警示在疫情之下聚集的危險性，大部分德州的選民都表示，願意親自去投票。

選民Emily Corwin說：「人們都很興奮，這次選舉最讓我激動的是，我們所有的權利都岌岌可危。」

在德州有1,600萬人註冊選民，為了保障疫情期間民眾的投票安全，投票站都準備了充分的防疫措施，當選民進入投票站，工作人員會通過透明塑料隔板和他們打招呼，並提供口罩，票站工作人員會使用儀器掃描選民的身份證，而不需要接觸它。

選票站也會提供指套，讓選民在使用投票機器的時候，手指不用直接接觸屏幕。

德州Harris縣的投票站工作人員表示，周二早晨在投票站開放的第一個小時，全縣就有超過9千人投票，該縣設置的投票點數目是往年的3倍，選民可以選擇親身進入投票站，或者開車投票。

許多投票站都會延長工作時間，而在10月29號，有7個投票點會24小時開放。

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