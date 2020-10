德州提前投票站開放 有選民稱不介意排隊投票

【KTSF 蔡璐陽報導】

德克薩斯州比其它州擁有更多的共和黨支持者,在疫情之下,該州大部分選民還是願意親自到投票站投票。

德州周二開啟了提前投票站,許多選民在早晨7點投票站一開門就來排隊投票,很多前來投票的選民表示,他們並不介意排隊等待。

選民Chloe Normand說:「人們都已經準備好了投票,不想讓自己的選票作廢。」

選民Rita Normand說:「我非常有動力出來投票,不論排隊有多長,我都願意等待。」

德州是全國5個州之一,沒有擴大郵遞選票規模,儘管衛生署已經警示在疫情之下聚集的危險性,大部分德州的選民都表示,願意親自去投票。

選民Emily Corwin說:「人們都很興奮,這次選舉最讓我激動的是,我們所有的權利都岌岌可危。」

在德州有1,600萬人註冊選民,為了保障疫情期間民眾的投票安全,投票站都準備了充分的防疫措施,當選民進入投票站,工作人員會通過透明塑料隔板和他們打招呼,並提供口罩,票站工作人員會使用儀器掃描選民的身份證,而不需要接觸它。

選票站也會提供指套,讓選民在使用投票機器的時候,手指不用直接接觸屏幕。

德州Harris縣的投票站工作人員表示,周二早晨在投票站開放的第一個小時,全縣就有超過9千人投票,該縣設置的投票點數目是往年的3倍,選民可以選擇親身進入投票站,或者開車投票。

許多投票站都會延長工作時間,而在10月29號,有7個投票點會24小時開放。

