舊金山動物園發生盜竊案,有人偷走一隻瀕臨絕種的環尾狐猴,警方呼籲市民協助尋回狐猴。

舊金山動物園表示,失竊的狐猴名叫Maki,來自非洲海岸馬達加斯加,除了頻臨絕種之外,Maki已經是21歲半,以狐猴的年紀屬於高齡,需要特殊照顧。

Maki的尾巴是環形的,身上的毛是灰色的,尾巴有黑色和白色條紋,警方發出的這張照片是類似Maki的狐猴。

警方表示,Maki居住的地方有被人闖進的痕跡,如果有人見到Maki,應該打911報警。

