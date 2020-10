Santa Clara縣餐廳可恢復室內堂食 Alameda縣多等兩周（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣獲效寬至橙色級別後,周三起可以重開餐廳室內堂食,至於Alameda縣就計劃等多兩星期才重開室內堂食。

Santa Clara縣府宣佈由周三起將會重開餐廳室內堂食、戲院和宗教禮拜場所,容納最多人數25%,或少於100人,商場和零售店就可以在無人數限制下營業。

Santa Clara縣現時的新症率,即是每10萬人當中每日新增3.7宗個案,確診率是3.7%,衛生平等指數是3.8%,衛生局長Sara Cody表示,是多得大幅增加檢測數量。

Cody說:「我們長時間很努力抗疫,也比其他縣維持久一點的嚴厲的措施,現在終於見到成果,可以小心進入橙色級別。」

另一方面,Alameda縣府計劃過兩星期後才重開室內堂食、戲院和宗教禮拜場所,同樣有人數限制,不過就宣佈周二起,所有小學可以恢復親身授課。

Pleasanton聯合校區有家長在周二集會,要求學校馬上重開親身授課,校區主席就表示,已有計劃重開校園,但由於要為學校訂購大量的PPE保護裝備,所以暫時未能即時重開。

有衛生專家認為,應該慢慢重開校園,先採取半親身半網上教學。

舊金山是最早踏入橙色級別的縣,除了Sonoma縣仍在最高的紫色級別,其餘的都在紅色。

全灣區現時大約有10.8萬幾宗確診個案,有報導又指,灣區現時所有縣都符合最新的健康平等指數。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。