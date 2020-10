【KTSF 歐志洲報導】

太平洋煤電公司(PG&E)為了避免輸電系統在高危情況下引發山火,提前通知灣區7個縣的居民,可能採取公共安全停電措施(PSPS)。

PG&E表示,停電措施可能在周三開始,可能影響5萬用戶,當中有4千用戶在Alameda縣,一些奧克蘭居民表示,將準備使用手電筒。

除了Marin縣和舊金山,灣區其他縣都可能會停電,當中Napa縣會影響超過9千用戶,Alameda縣超過4千戶,Santa Clara縣超過兩千戶,San Mateo縣超過1,500戶。

當局表示,地圖中的第三和第四區有最高的山火風險,這包括北灣、東灣和南灣的山區。

PG&E表示,已經給可能受影響的居民兩天的提前通知,讓民眾做好準備。

