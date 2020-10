【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)國際機場與CityHealth Urgent Care合作,將在機場提供第二個新冠病毒檢測站,而且是夏威夷州官方認證的旅行檢測合作夥伴。

奧克蘭新增的第二個檢測站在主客運大樓,將從星期四開始正式啟用,檢測結果可在大約15分鐘內拿到。

機場表示,新檢測站主要服務機場員工和前往夏威夷的乘客,配合夏威夷州的新冠病毒檢測要求,即前往夏威夷的旅客必須在出發72小時前進行檢測,結果呈陰性才能登機。

需要檢測的旅客可上網提前預約檢測時間,網站是https://bayareacovid19testing.com/

另外,夏威夷州的大島,即夏威夷縣的兩個機場Kailua-Kona和Hilo,目前不參加這個檢測計劃,因此前往大島的旅客,仍要按規定強制隔離14天。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。