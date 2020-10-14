有家長反對舊金山Lowell高中改明年收生準則（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山聯合校區上星期五下午突然公布，考慮將名校Lowell高中明年的收生準則由原本著重成績，改為隨機抽籤的模式，引起不少家長的反對，校區周二舉行特別會議，諮詢家長及學生的意見，會議仍在進行中，正反雙方都踴躍發言。

有關Lowell高中改變明年收生模式的建議，舊金山聯合校區一直沒有通知公眾，直至上星期五下午5時，校區公布教委會會議議程，方案才正式公開。

舊金山傳統名校Lowell高中，是市內僅餘主要著重學生成績為收生準則的公校之一，學生大多是白人及亞裔，不過校區表示，由於疫情關係，過去的學期，根本無法有效評估學生的成績，校方只單純以合格或不合格去區分學生，並沒有分數高低之分，因此在沒有選擇的情況下，建議在2021至2022年的新生招募中，改以隨機抽籤的方式錄取學生。

消息傳出後，觸發市內很多家庭的不滿，關注組織「Families For San Francisco」隨即在網上發起聯署，至今有近4,000人簽名，要求教委會解釋除了隨機抽籤外，其餘提出過但被否決的收生選項，並促請當局讓家長及其他持份者加入制定政策的過程。

Families For San Francisco負責人巫世友（See Yew Mo）說：「很多學生過去幾年很努力，為的是申請心儀的學校，我們只希望整個過程是公平的，讓家長及家庭有權參與決策。」

根據舊金山紀事報報道，有哥哥或姐姐正在Lowell就讀的新生，會獲優先錄取；其次優先的是成績達標，來自Willie Brown Jr初中的學生；第三優先是預留名額給住在市內平均成績最差社區的學生；剩下的名額就會隨機抽籤，校區指，這個抽籤方式只維持一年。

不過巫世友指，校區的做法不夠透明，一個那麼重要的方案，由提出至表決只有約十天。

巫世友說：「一個方案，星期五晚才公布，隔了長周末，星期二就討論，然後7天後表決，對我來說，感覺是趕著做決定。」

陳太（化名）有一個女兒正就讀7年級，陳太表示，她的女兒過往成績優異，連續幾年努力讀書，為入讀Lowell高中做準備。

她表示，雖然公校3月中停課，但3月以來，甚至2019年下半年，校方都有學生考試的成績，因此陳太認為，是有其他辦法去評估學生的成績，失望的是，教委會用疫情作為藉口，她更擔心這個做法會影響Lowell學生的質素。

陳太說：「就很簡單，你說我要允許所有的人去哈佛，任何人沒有考試，什麼考試都沒有就去哈佛，那麼哈佛，它就不是哈佛了，如果說你沒有一個競選機制的話，你所有人都可以去，那你Lowell就不是Lowell了，教委最終的目的是什麼？它不要用疫情作為藉口，明顯是個藉口，因為你有方法去解決這個問題。」

教委會裡唯一的華裔委員林謙悅回覆本台查詢時指，她自己亦是家長，對家長的擔憂感同身受，在表決前，她想知道除了抽籤外，有否其他的收生做法，並確保家長有權參與決策過程。

但林謙悅亦指，有關平權的問題，正正是全加州關注的重點，而她過往的工作，一直都是提倡平權，她知道Lowell高中的學生族裔不能夠反映舊金山的多元，因此確保一個公平的收生準則，是她的關注重點。

教委會將於下星期二對方案進行表決。

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