有家長反對舊金山Lowell高中改明年收生準則（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山聯合校區上星期五下午突然公布,考慮將名校Lowell高中明年的收生準則由原本著重成績,改為隨機抽籤的模式,引起不少家長的反對,校區周二舉行特別會議,諮詢家長及學生的意見,會議仍在進行中,正反雙方都踴躍發言。

有關Lowell高中改變明年收生模式的建議,舊金山聯合校區一直沒有通知公眾,直至上星期五下午5時,校區公布教委會會議議程,方案才正式公開。

舊金山傳統名校Lowell高中,是市內僅餘主要著重學生成績為收生準則的公校之一,學生大多是白人及亞裔,不過校區表示,由於疫情關係,過去的學期,根本無法有效評估學生的成績,校方只單純以合格或不合格去區分學生,並沒有分數高低之分,因此在沒有選擇的情況下,建議在2021至2022年的新生招募中,改以隨機抽籤的方式錄取學生。

消息傳出後,觸發市內很多家庭的不滿,關注組織「Families For San Francisco」隨即在網上發起聯署,至今有近4,000人簽名,要求教委會解釋除了隨機抽籤外,其餘提出過但被否決的收生選項,並促請當局讓家長及其他持份者加入制定政策的過程。

Families For San Francisco負責人巫世友(See Yew Mo)說:「很多學生過去幾年很努力,為的是申請心儀的學校,我們只希望整個過程是公平的,讓家長及家庭有權參與決策。」

根據舊金山紀事報報道,有哥哥或姐姐正在Lowell就讀的新生,會獲優先錄取;其次優先的是成績達標,來自Willie Brown Jr初中的學生;第三優先是預留名額給住在市內平均成績最差社區的學生;剩下的名額就會隨機抽籤,校區指,這個抽籤方式只維持一年。

不過巫世友指,校區的做法不夠透明,一個那麼重要的方案,由提出至表決只有約十天。

巫世友說:「一個方案,星期五晚才公布,隔了長周末,星期二就討論,然後7天後表決,對我來說,感覺是趕著做決定。」

陳太(化名)有一個女兒正就讀7年級,陳太表示,她的女兒過往成績優異,連續幾年努力讀書,為入讀Lowell高中做準備。

她表示,雖然公校3月中停課,但3月以來,甚至2019年下半年,校方都有學生考試的成績,因此陳太認為,是有其他辦法去評估學生的成績,失望的是,教委會用疫情作為藉口,她更擔心這個做法會影響Lowell學生的質素。

陳太說:「就很簡單,你說我要允許所有的人去哈佛,任何人沒有考試,什麼考試都沒有就去哈佛,那麼哈佛,它就不是哈佛了,如果說你沒有一個競選機制的話,你所有人都可以去,那你Lowell就不是Lowell了,教委最終的目的是什麼?它不要用疫情作為藉口,明顯是個藉口,因為你有方法去解決這個問題。」

教委會裡唯一的華裔委員林謙悅回覆本台查詢時指,她自己亦是家長,對家長的擔憂感同身受,在表決前,她想知道除了抽籤外,有否其他的收生做法,並確保家長有權參與決策過程。

但林謙悅亦指,有關平權的問題,正正是全加州關注的重點,而她過往的工作,一直都是提倡平權,她知道Lowell高中的學生族裔不能夠反映舊金山的多元,因此確保一個公平的收生準則,是她的關注重點。

教委會將於下星期二對方案進行表決。

