【KTSF】

美國第一夫人梅拉妮婭周三表示,她14歲兒子Barron確診新型肺炎,但沒有症狀。

在特朗普統與梅拉妮婭本月初宣布確診新型肺炎後,白宮最初指Barron的檢測結果是陰性,至周三梅拉妮婭指,Barron之後再接受檢測,最新的結果是他也確診新型肺炎。

