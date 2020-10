歐盟成員國通過疫情旅遊指引 引入顏色級別

【KTSF 江良慧報導】

歐洲聯盟成員國周二通過一系列旅遊指引,以促進新冠狀病毒疫情期間歐盟境內自由流動,並避免造成進一步混亂。

儘管神根協定允許歐盟國家公民無須簽證便可自由進出歐盟神根區,3月時仍有好幾個歐盟國家為了防疫關閉邊境,造成交通中斷,醫療設備無法流通。

歐盟27國代表在盧森堡開會,就旅遊限制和疫情篩檢達成共識,成員國同意提供新型冠狀病毒的資料給歐洲疾控中心,該機構將根據疫情嚴重性,在每週發布的地圖上採用顏色來分類區域。

歐洲疾控中心將利用過去14天,每10萬人中通報的新增確診人數、病毒檢測率和過去一週的陽性率等數據,將區域劃分成綠色、橙色和紅色。

如果14天通報率低於25,以及陽性率低於4%,這個區域可被歸類為綠色。

根據周二通過的旅遊指引,歐盟大部分區域不是紅色就是橙色。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。