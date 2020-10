衛生專家憂美國進入秋冬再爆發另一波疫情

【KTSF 江良慧報導】

全球新型肺炎確診個案已經上升至直迫3,800萬,當中有108萬多人死亡,美國仍然排第一,有超過783萬人確診,有215,000多人死亡,衛生專家就擔心進入秋冬,美國可能會爆發另一波的新型肺炎疫情。

美國的疫情似乎沒有好轉,國家過敏及傳染病專家Anthony Fauci醫生說:「我們現在處境不好,我們要把它扭轉。」

33個州報告新型肺炎個案上升,13個州的確診率高於10%,有5個州的入院人數更打破紀錄。

Fauci醫生說:「我們現在的感染基準介乎每天4萬至5萬之間,在進入秋涼和寒冬時,這是不妙。」

不過美國絕不孤單,英國和其他國家近日確診數字也再次上升。

英國首相約翰遜說:「今天在英國醫院的新型肺炎病人,已比3月23日全國封鎖時多,死亡人數也再次在上升。」

印度更突破了700萬大關,確診人數直迫美國,巴西病例也超過500萬,衛生專家就敦促公眾要戴口罩和遵照防控病毒的正確指引。

Fauci醫生說:「全民戴口罩,保持人身距離,最重要是避開人群和群聚。」

